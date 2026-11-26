هشدار رنجبران درخصوص نفوذ و حفره امنیتی
محمد حسین رنجبران، مشاور پیشین وزیر امور خارجه، با اشاره به انتشار پرشتاب و تکذیب خبر شکستن محاصره نفتکشهای ایران در رسانهها و بویژه رسانه ملی نسبت به نفوذ و حفره امنیتی هشدار داد.
به گزارش تابناک، محمد حسین رنجبران، مشاور پیشین وزیر امور خارجه، با اشاره به انتشار پرشتاب و تکذیب خبر شکستن محاصره نفتکشهای ایران در رسانهها و بویژه رسانه ملی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس ضمن هشدار دوباره درخصوص نفوذ و حفره امنیتی نوشت: براساس اطلاعات موثق هیچکس مسئولیت چنین کار تامل برانگیزو پرهزینه ای را برعهده نگرفته و مشخص نشده چه کسی دستور آن را داده است اینجاست که موضوع نفوذ و حفره امنیتی بسیار جدیتر از قبل میشود و دستگاههای مختلف امنیتی باید با حساسیت بیشتر و بررسی دقیقتر منبع آن را کشف و جلوی آن را سد کنند.
وی افزود: سالگرد حوادث تلخ دی ماه نزدیک است و دشمن و عوامل نفوذی آن در داخل به این مقطع امیدها بسته اند.
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