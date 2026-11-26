فیفا تأیید کرد که در پی یک حمله سایبری، بخشی از اطلاعات شخصی و تجاری این نهاد به سرقت رفته است. حمله‌ای که با جعل هویت کارکنان و نه از طریق نفوذ فنی به زیرساخت‌ها انجام شده است.

به گزارش تابناک، گروه هکری «Handsome Boy Hacking Club» مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده است بیش از ۱۲ گیگابایت داده حساس فیفا را سرقت کرده است.

این گروه ۱۹ نوامبر تصاویری از فایل‌های داخلی فدراسیون جهانی فوتبال را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. اسناد منتشرشده شامل مدارک هویتی و مهاجرتی، اطلاعات مدیران ارشد، سوابق مالی، اسناد حقوقی و گزارش‌های داخلی فیفا است.

سخنگوی فیفا این اقدام را مجرمانه و نقض حریم خصوصی دانست و اعلام کرد این نهاد برای پیگیری موضوع با دستگاه‌های مجری قانون همکاری می‌کند.

در همین حال، منابع آگاه در فیفا اعلام کرده‌اند حجم اطلاعات افشاشده کمتر از ۰.۱ درصد کل داده‌های این نهاد است و اسناد مربوط به طرح تجاری لغوشده فیفا در میان اطلاعات سرقت‌شده قرار ندارد.

بر اساس این گزارش، هکرها با جعل هویت کارکنان به سامانه‌های فیفا دسترسی پیدا کرده‌اند. هنوز مشخص نیست جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، یا ماتیاس گرافستروم، دبیرکل این نهاد، به‌طور مستقیم هدف حمله بوده‌اند، اما شواهد نشان می‌دهد کل سازمان هدف این نفوذ قرار گرفته است.

این حمله سایبری سه ماه پس از آن رخ داد که فیفا از تلاش‌های هماهنگ برای تضعیف این نهاد و رئیس آن خبر داده بود. پیش از این نیز لالیگای اسپانیا در اوایل نوامبر و فدراسیون فوتبال آرژانتین در ماه ژوئیه با حملات سایبری مشابهی روبه‌رو شده بودند.



