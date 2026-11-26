سرلشکر وحیدی در پیام هفته بسیج تأکید کرد هرگونه تعرض به تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران با پاسخ فوری و کوبنده مواجه خواهد شد.

به گزارش تابناک، سرلشکر وحیدی در پیامی به‌مناسبت هفتهٔ بسیج اعلام کرد: تحقق آرمان «ایران قوی‌تر» و حرکت در مسیر پیشرفت و اقتدار ملی، مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت عظیم مردمی و روحیه بسیجی است.

بسیج همچنان بازوی توانمند نظام در پاسخگویی به تهدیدات ترکیبی جبهه استکبار و صهیونیسم و صیانت از امنیت ملی خواهد بود

هرگونه تعرض به تمامیت سرزمینی و امنیت ملی ایران با پاسخ فوری، کوبنده و شگفتانه‌های غیرقابل‌تصور نیروهای نظامی و مردمی ایران اسلامی که بر پیشانی آنان سربند بسیجی نقش بسته است مواجه خواهد شد.











