204بازدید
پیام هشدارآمیز فرماندهکل سپاه در هفته بسیج
سرلشکر وحیدی در پیام هفته بسیج تأکید کرد هرگونه تعرض به تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران با پاسخ فوری و کوبنده مواجه خواهد شد.
به گزارش تابناک، سرلشکر وحیدی در پیامی بهمناسبت هفتهٔ بسیج اعلام کرد: تحقق آرمان «ایران قویتر» و حرکت در مسیر پیشرفت و اقتدار ملی، مستلزم بهرهگیری از ظرفیت عظیم مردمی و روحیه بسیجی است.
بسیج همچنان بازوی توانمند نظام در پاسخگویی به تهدیدات ترکیبی جبهه استکبار و صهیونیسم و صیانت از امنیت ملی خواهد بود
هرگونه تعرض به تمامیت سرزمینی و امنیت ملی ایران با پاسخ فوری، کوبنده و شگفتانههای غیرقابلتصور نیروهای نظامی و مردمی ایران اسلامی که بر پیشانی آنان سربند بسیجی نقش بسته است مواجه خواهد شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.