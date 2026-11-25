سرلشکر عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت هفته بسیج تاکید کرد: ظرفیت‌های بسیج بر حصول ایران هرچه قوی‌تر و بازدارندگی مطلق متمرکز شود

به گزارش تابناک؛ در بخشی از پیام سرلشکر عبداللهی به حجت‌الاسلام طائب به مناسبت هفته بسیج آمده است: بسیج با تکیه بر هویت مردمی و ظرفیت گسترده خود در افزایش آگاهی عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی، پشتیبانی از پیشرفت کشور و حفظ امنیت پایدار عهده دار نقش مؤثر تاریخی است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود بسیج با نصب‌العین قرار دادن منویات و انتظارات مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا ظرفیت‌هایش را برای استمرار راهبرد ایران هرچه قوی‌تر و دست یابی کشور به بازدارندگی مطلق متمرکز سازد.

سرلشکر عبداللهی گفت: بسیج با حفظ سرمایه ارزشمند مردمی‌بودن خود، حضور مؤثر و مسئولانه در متن جامعه و در مسیر آرمان‌های بلند و تمدن ساز انقلاب و نظام اسلامی تحکیم و توسعه بخشد.

در بخشی از پیام سرلشکر عبداللهی آمده است: نیروهای مسلح همکاری و هم‌افزایی با ظرفیت‌های مردمی، به‌ویژه بسیج، را از الزامات تقویت توان دفاعی و افزایش آمادگی همه‌جانبه کشور می‌دانند.

منبع: ایسنا