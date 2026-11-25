به گزارش تابناک، میثم رضایی، پزشک تیم فوتبال استقلال با تصمیم سهراب بختیاری‌زاده از حضور در تمرینات آبی‌پوشان منع شده است. در حالی که گفته می‌شود دلیل این تصمیم به پرونده مصدومیت علیرضا کوشکی برمی‌گردد، اما رضایی این موضوع را رد می‌کند.

رضایی در این باره گفت: به هیچ وجه بحث قصور از طرف کادر پزشکی مطرح نیست. مسائل مرتبط با حوزه پزشکی و نظارت بر آن از نظر علمی، برعهده کمیته پزشکی باشگاه است که بر اساس گزارش‌هایی که به این کمیته ارائه دادم، نقص و ایرادی بر روند انجام خدمات من و کادر پزشکی مطرح نبود.

وی در خصوص تصمیم بختیاری‌زاده برای منع حضورش در تمرینات استقلال عنوان کرد: درباره این تصمیم صحبتی ندارم و طبق قرارداد با باشگاه استقلال، به هر تصمیمی احترام می‌گذارم.