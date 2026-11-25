قطر نمی‌تواند در یک پرونده خود را طرفدار گفتگو و بی‌طرفی معرفی کند، اما در پرونده‌ای دیگر بدون توجه به ملاحظات امنیتی یکی از طرف‌های مناقشه، با ادبیاتی همسو با مواضع بازیگران غربی ظاهر شود.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، قطر طی سال‌های گذشته تلاش کرده است خود را به‌عنوان یکی از بازیگران مؤثر در دیپلماسی منطقه‌ای و میانجی‌گری در بحران‌های پیچیده معرفی کند.

کشوری که از یک‌سو با بازیگران مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارتباط دارد و از سوی دیگر می‌کوشد از این ظرفیت برای کاهش تنش‌ها و مدیریت منازعات استفاده کند.

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اما واقعیت این است که میانجیگری صرفاً با میزبانی مذاکرات و برقراری ارتباط میان طرف‌های درگیر محقق نمی‌شود؛ بلکه پیش از هر چیز، نیازمند رعایت اصل بی‌طرفی، پرهیز از موضع‌گیری‌های یک‌جانبه و حفظ اعتماد همه طرف‌های مناقشه است.

بیانیه‌ای که اعتماد تهران را خدشه‌دار کرد

ماجرا از بیانیه مشترک قطر و آلمان آغاز شد؛ بیانیه‌ای که در آن، بدون اشاره متناسب به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و پیامدهای آن، حملات به کشورهای منطقه و کشتی‌های تجاری محکوم و بر بازگشایی تنگه هرمز تأکید شد.

مسئله اصلی در این میان، صرفاً مخالفت تهران با محتوای یک بیانیه دیپلماتیک نیست؛ بلکه نوع مواجهه دوحه با تحولات منطقه‌ای است.

قطر به‌عنوان کشوری که خود را بازیگری برخوردار از ظرفیت میانجیگری معرفی می‌کند، نمی‌تواند نسبت به ابعاد مختلف یک بحران رویکردی گزینشی داشته باشد و در عین حال انتظار داشته باشد همه طرف‌ها به نقش بی‌طرفانه آن اعتماد کنند.

در همین چارچوب، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از احضار کاردار قطر به وزارت خارجه خبر داد.

وی با اشاره به روابط همسایگی و مناسبات مستمر دو کشور، اقدام دوحه را دور از انتظار توصیف کرد.

بقائی همچنین با اشاره به اینکه قطر خود شاهد بوده است پایگاه‌های مستقر در برخی کشورهای منطقه چگونه برای ضربه زدن به ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند، تأکید کرد که انتظار تهران از دوحه با توجه به همین واقعیت‌ها متفاوت بوده است.

دوحه از دیپلماسی می‌گوید، اما در عمل چه می‌کند؟

نکته قابل تأمل آن است که ماجد الأنصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، در نشست خبری سوم آذرماه و در پاسخ به پرسشی درباره احضار کاردار این کشور در تهران، بر اهمیت روابط تاریخی و اقتصادی قطر و ایران تأکید کرد.

وی ایران را یکی از قدرت‌های مهم منطقه‌ای دانست و گفت اختلافات باید از مسیر دیپلماسی و گسترش مبادلات حل‌وفصل شوند، نه از طریق خصومت‌ورزی.

الأنصاری همچنین بر ضرورت امنیت جمعی منطقه‌ای تأکید کرد و آن را تنها راه تضمین ثبات بلندمدت دانست.

او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین، ریشه بسیاری از بحران‌ها و چرخه‌های خشونت منطقه را در مسئله فلسطین جستجو کرد و بر ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطینی تأکید داشت.

این مواضع در ظاهر با منطق کاهش تنش و دیپلماسی همخوانی دارد؛ اما پرسش اساسی اینجاست که اگر دوحه واقعاً معتقد است اختلافات منطقه‌ای باید از مسیر گفت‌وگو حل شوند، چرا در تنظیم مواضع مشترک با بازیگران خارج از منطقه، ملاحظات مربوط به امنیت و حاکمیت ایران را به همان اندازه مورد توجه قرار نمی‌دهد؟

نمی‌توان از یک‌سو بر امنیت جمعی و ضرورت گفت‌وگو تأکید کرد و از سوی دیگر، در بیانیه‌هایی که مستقیماً به منافع و امنیت یکی از طرف‌های اصلی منطقه مربوط می‌شود، رویکردی اتخاذ کرد که از نگاه آن طرف، یک‌جانبه و فاقد توازن است.

میانجی‌گری با استاندارد دوگانه دوام نمی‌آورد

البته این انتظار به معنای آن نیست که قطر حق ندارد درباره تحولات منطقه‌ای موضع داشته باشد یا در تنظیم سیاست خارجی خود استقلال عمل نشان دهد. هر کشوری حق دارد درباره موضوعات مختلف دیدگاه و موضع مستقل داشته باشد. اما مسئله زمانی متفاوت می‌شود که همان کشور بخواهد همزمان نقش میانجی میان طرف‌های متخاصم را نیز ایفا کند.

میانجیگری یک امتیاز تشریفاتی نیست که کشوری صرفاً با اعلام آمادگی برای مذاکره آن را به دست آورد. اعتبار میانجی به اعتماد طرفین وابسته است و این اعتماد نیز با رفتار عملی و ثبات در مواضع سیاسی شکل می‌گیرد.

قطر نمی‌تواند در یک پرونده خود را طرفدار گفتگو و بی‌طرفی معرفی کند، اما در پرونده‌ای دیگر بدون توجه به ملاحظات امنیتی یکی از طرف‌های مناقشه، با ادبیاتی همسو با مواضع بازیگران غربی ظاهر شود و انتظار داشته باشد این رفتار بر اعتبار دیپلماتیکش تأثیری نگذارد.

از سوی دیگر، دوحه باید درک کند که امنیت منطقه‌ای مفهومی تجزیه‌ناپذیر است. نمی‌توان درباره امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز سخن گفت، اما نسبت به عواملی که امنیت و حاکمیت کشورهای منطقه را تهدید می‌کنند، سکوت کرد یا صرفاً بخشی از واقعیت را برجسته ساخت.