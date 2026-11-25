به گزارش تابناک، جلال ملکی، در تشریح جزئیات این حادثه، اظهار کرد: ساعت ۱۱: ۰۷ امروز حادثه گرفتار شدن افراد در چاه به آدرس اتوبان افسریه، نرسیده به بلوار هجرت، به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی اعلام شد که در پی آن دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد در یک مجتمع مسکونی، پنج مرد برای انجام تعمیرات و کارهای مربوط به تأسیسات، وارد چاهکی به عمق حدود چهار متر شده بودند. این چاهک مربوط به سیستم تأسیسات مجتمع بوده و کابل برق و پمپ آب نیز در آن وجود داشته است. همچنین مقداری آب در کف چاهک جمع شده بود.

ملکی با بیان اینکه هر پنج نفر پس از ورود به چاهک دچار بی‌حالی شده بودند، گفت: آتش‌نشانان با حضور در محل، هر پنج نفر را از داخل چاهک خارج کرده و برای بررسی و اقدامات درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به اینکه افراد گرفتار وضعیت جسمانی مناسبی نداشتند، ادامه داد: علت دقیق بروز این حادثه هنوز مشخص نیست و باید بررسی شود. ظاهراً پیش از ورود افراد به چاهک، برق آن قطع شده بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اعلام وضعیت جسمانی و جزئیات مربوط به شرایط مصدومان را اورژانس باید پیگیری شود.

منبع: ایسنا