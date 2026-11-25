به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، رسانه «امواج میدیا» مستقر در انگلیس در مقاله ای به بررسی وضعیت جرف الصخر پس از ورود نیروهای دولتی به جای نیروهای کتائب حزب الله پرداخته که در ادامه آمده است.

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نیروهای دولتی عراق وارد جرف‌الصخر، شهری در جنوب بغداد، شده‌اند که از سال ۱۳۹۳ در کنترل گروه مسلح شیعه کتائب حزب‌الله بوده است.

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برخی از این واگذاری کنترل به‌عنوان آغاز اعمال حاکمیت دولت در سراسر کشور استقبال کرده‌اند. اما با توجه به این‌که قرار است تیپ‌های حشد شعبی جایگزین نیروهای این گروه شوند و برخی عراقی‌ها می‌پرسند که واقعاً چه میزان تغییر رخ داده است.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در ۲۹ آبان نیروهای امنیتی را که وارد این شهر می‌شدند خطاب قرار داد. نخست‌وزیر گفت ما در حال جنگیدن نیستیم، زیرا همه کسانی که آنجا هستند، برادران شما هستند و هیچ دشمنی در میان شما نیست.

زیدی افزود اعمال حاکمیت دولت بر سراسر خاک عراق از جرف‌النصر آغاز می‌شود. او از نامی استفاده کرد که پس از بازپس‌گیری این شهر از گروه داعش در سال۱۳۹۳ بر آن گذاشته شد.

سعد معن، رئیس هسته‌ی اطلاع‌رسانی امنیتی عراق، در نشست خبری همان روز در جرف‌الصخر گفت که یک هنگ از تیپ ۴۵ حشد شعبی، که از یگان‌های کتائب حزب‌الله است، عقب‌نشینی خود را آغاز کرده و هیچ مشکلی وجود ندارد.

مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر پیشین عراق، از استقرار نیروها به‌عنوان گامی در تأیید اقتدار دولت فدرال استقبال کرده است.

با این حال، او استدلال کرد که تأثیر این اقدام تنها با بازگشت امن و سازمان‌یافته تمام خانواده‌های آواره‌ای کامل خواهد شد که از سال۱۳۹۳ تاکنون اجازه بازگشت به این شهر را نداشته‌اند.

عمار حکیم، رهبر جنبش حکمت، این راه‌حل را ستود و از کسانی قدردانی کرد که مواضعشان محاسبات کسانی را نقش بر آب کرد که روی درگیری میان نهادهای امنیتی و نظامی دولت حساب کرده بودند.

یگان‌های حشد شعبی با یگان‌های حشد شعبی جایگزین شده‌اند

اما برخی دیگر این اقدام را بیشتر جابه‌جایی نیروها می‌دانند تا پاسخگو کردن عاملان. شاهو قره‌داغی، روزنامه‌نگار کرد عراقی، در ۲۸ آبان، یک روز پیش از موعد آغاز واگذاری کنترل منطقه از سوی تیپ‌های کتائب حزب‌الله به دیگر یگان‌های حشد شعبی، نوشت یگان‌های حشد شعبی با یگان‌های حشد شعبی جایگزین شده‌اند.

ایاد الدلیمی، روزنامه‌نگار عراقی، در ۲۹ آبان پرسید چه زمانی به ساکنان آواره اجازه بازگشت داده خواهد شد و با انتقاد از این جابه‌جایی نوشت شبه‌نظامیان خارج می‌شوند و حشد شعبی وارد می‌شود.

منابع محلی که روزنامه‌ی المدی در ۱ آذر از آن‌ها نقل‌قول کرد، گفتند که پلیس فدرال سال‌هاست در جرف‌الصخر حضور دارد، اما از منطقه‌ای که آن را محدوده کتائب می‌نامند، دور مانده است. همین منابع همچنین مدعی شدند که تیپ‌های حشد شعبی که قرار است وارد منطقه شوند، با این گروه مسلح روابط دوستانه دارند.

محمد ای. صالح، روزنامه‌نگار، در ۲۸ آبان استدلال کرد که واگذاری کنترل منطقه به‌عنوان اقدامی برای مقابله با قاچاق نفت معرفی می‌شود و به این ترتیب، ادامه کارزار مبارزه با فساد نخست‌وزیر زیدی است، نه خلع سلاح شبه‌نظامیان.

کتائب حزب‌الله از زمانی که نیروهای تحت رهبری حشد شعبی در مهر ۱۳۹۳شهر عمدتاً سنی‌نشین جرف‌الصخر را از داعش بازپس گرفتند، کنترل آن را در دست داشته است. از آن زمان، بخش بزرگی از این منطقه به روی افراد خارج از آن، از جمله بیشتر نیروهای دولتی، بسته بوده است.

بر اساس مطالعه‌ا که سازمان بین‌المللی مهاجرت در بهمن ۱۴۰۲ منتشر کرد، گمان می‌رود بیش از ۴۰,۰۰۰ نفر از ساکنان این شهر و بخش‌های مجاور اسکندریه همچنان آواره باشند.

یک منبع نظامی در ۳۰ آبان در گفتگو با شبکه خبرنگاران عراقی برای روزنامه‌نگاری تحقیقی (نیریج) ، زیرساخت‌های این شهر را تقریباً به‌طور کامل تخریب‌شده توصیف کرد و افزود که وجود مین‌ها مانع ورود نیروهای امنیتی به بسیاری از مناطق شده است. سرشماری سال ۱۴۰۳ نشان داد که تنها ۶۹۸ نفر در این بخش سکونت داشتند.

واگذاری کنونی کنترل منطقه، نقطه پایان یک هفته زورآزمایی شدید بین کتائب حزب‌الله و نخست‌وزیر عراق صورت می‌گیرد.

بنا بر گزارش‌ها، زیدی در ۲۴ آبان به این گروه مسلح شیعه تا پایان هفته مهلت داد تا شهر را ترک کند، به واقع چند روز پس از درز گزارش‌های اطلاعاتی که در آن‌ها ادعا شده بود در این منطقه قاچاق نفت صورت می‌گیرد.

حیدر العبودی، سخنگوی دولت، در ۳۰ آبان گفت که بازداشت سیاستمداران به اتهام دست داشتن در قاچاق ادعایی نفت منتفی نیست.

یکی از مقام‌های هیئت هماهنگی شیعیان در ۲۷ آبان به روزنامه المدی گفت که نخست‌وزیر در نشست این ائتلاف حاکم، به متحدان سیاسی خود هشدار داده بود که یا وارد جرف‌الصخر خواهد شد، یا تمام داستان را علنی خواهد کرد، یا استعفا خواهد داد.

ابو میثاق المساری، عضو دفتر سیاسی سازمان بدر، در ۲۷ آبان گفت که قاآنی دو بار با زیدی دیدار کرده است؛ آخرین بار در ۲۶ آبان/ ۱۷ نوامبر در نجف، پس از برگزاری نشست هیئت دولت در این شهر.

احمد (ابوحسین) الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزب‌الله، در ۲۸ آبان/ ۱۹ نوامبر گفت که مشکلات با کسی که او رأس قدرت خواند، یعنی زیدی، از کانال‌های خصوصی حل‌وفصل خواهد شد تا فرصتی در اختیار دشمنان اصلی قرار نگیرد.

«شما به لندن، دبی و پاریس خواهید رفت و ما در جرف‌الصخر خواهیم ماند»

اندکی پیش از قرائت این بیانیه، ابوطالب السعیدی، سخنگوی این گروه، سوگند یاد کرد که آن‌ها تنها از روی جنازه‌های رزمندگانشان این منطقه را ترک خواهند کرد. سعیدی خطاب به فریب‌خوردگان مستقر در منطقه سبز بغداد گفت شما به لندن، دبی و پاریس خواهید رفت و ما در جرف‌الصخر خواهیم ماند.

حسین الشیحانی، سخنگوی شاخه سیاسی عصائب اهل حق، نیز همان روز وارد بحث شد و ضمن آن که اعتبار و نقش اصلی تصرف این شهر را متعلق به گروه خود دانست، مدعی شد که کتائب حزب‌الله جرف‌النصر را آزاد نکرده است.

فرماندهی جرف‌الصخر که در ۲۹ آبان/ ۲۰ نوامبر به فرماندهی سپهبد احمد حاتم حمید تشکیل شد، نیروهای ارتش عراق، پلیس فدرال و حشد شعبی را به همراه یک هنگ از پلیس انرژی، نیرویی وابسته به وزارت کشور که مسئول حفاظت از زیرساخت‌های نفتی است، گرد هم می‌آورد.

جاده‌ی پل الفاضلیه به کربلا در ۳۰ آبان، برای نخستین بار پس از حدود ۱۲ سال، به روی غیرنظامیان بازگشایی شد. یک روز پیش از آن، در ۲۹ آبان، سعد معن گفته بود که بازگشت آوارگان تنها به زمان کوتاهی برای سامان‌دهی امور نیاز دارد.

هنوز معلوم نیست که تیپ‌های حشد شعبی وابسته به کتائب حزب‌الله پس از خروج از جرف‌الصخر به کجا خواهند رفت

این‌که واگذاری کامل کنترل منطقه در عمل چقدر طول خواهد کشید، همچنان نامشخص است. سعد معن در ۳۰ آبان مدت‌زمان لازم برای خروج هر سه تیپ حشد شعبی وابسته به کتائب حزب‌الله را کمتر از یک ماه اعلام کرد. همان روز، رسانه‌ی +۹۶۴ گزارش داد که نیروهای این گروه همچنان در ورودی شهر مستقر بودند.

یکی از رهبران شیعه نزدیک به گروه‌های مقاومت در ۱ آذر به روزنامه المدی گفت که خروج نیروهای کتائب حزب‌الله، در صورت تحقق، ممکن است دست‌کم یک سال طول بکشد.

هنوز معلوم نیست که تیپ‌های حشد شعبی وابسته به کتائب حزب‌الله پس از خروج از جرف‌الصخر به کجا خواهند رفت. رئیس هسته اطلاع‌رسانی امنیتی عراق در ۲۸ آبان به رسانه‌ی کردی روداو گفت که این نیروها ممکن است مأموریتی در القائم یا جای دیگری داشته باشند. منظور او از القائم، شهری در مرز سوریه بود.

همه اعضای محور مقاومت، این موضوع را حل‌وفصل‌شده نمی‌دانند. یکی از رهبران گروه‌های عراقی در ۲۹ آبان به روزنامه‌ی لبنانی الاخبار گفت که توافق در جرف‌الصخر، تنها بحران را به‌طور موقت فرو نشانده است.