اقتصاد دیجیتال جهان با شتابی کم‌نظیر در حال عبور از مرزهای آشنای مدل‌های زبانی متنی و ورود تمام‌عیار به قلمرو «ایجنت‌های خودمختار» است؛ تغییری که موضوع سخنرانی مهدی صفری، بنیان‌گذار و مدیرعامل هلیکس‌ورلد، پلتفرم هوش مصنوعی ایرانی در رویداد روز هوش مصنوعی دانشگاه تهران بود. به گفته او پیامدهای مالی و ساختاری این تغییر اکنون به کانون تصمیم‌گیری‌های کلان در بازارهای بین‌المللی بدل شده است؛ تصمیم‌هایی که در نهایت آینده غول‌های فناوری جهان را رقم خواهند زد. ویدئوی کامل این سخنرانی را می‌توانید در این آدرس مشاهده کنید.

بر اساس تازه‌ترین برآوردهای مؤسسه پژوهشی گارتنر در سال ۲۰۲۶، مجموع هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری‌های جهانی در زنجیره فناوری‌های هوش مصنوعی به مرز بی‌سابقه ۲.۵ تریلیون دلار رسیده است. در همین حال، نتایج پژوهش‌های پایش جهانی مک‌کینزی نشان می‌دهد که بیش از ۶۲ درصد از سازمان‌ها و شرکت‌های پیشرو وارد فاز آزمایشی و عملیاتی‌سازی ایجنت‌های نرم‌افزاری مستقل شده‌اند و پیمایش‌های مؤسسه پرایس‌واترهاوس‌کوپرز (PwC) حاکی از آن است که بیش از ۷۰ درصد از مدیران ارشد در ایالات متحده استفاده از کارگزارهای هوشمند را در ارکان اجرایی مجموعه‌های خود آغاز کرده‌اند.

پایان دوران اپلیکیشن‌های منفرد و تغییر معادلات کسب‌وکار

مهدی صفری، مدیرعامل هلیکس‌ورلد سخنان خود را با واکاوی مدل درآمدی و طراحی پلتفرم‌های سنتی در دهه گذشته آغاز کرد. صفری یادآور شد که طی سال‌های اخیر، تمام سرمایه‌گذاری، نبوغ بازاریابی و فناوری غول‌های تکنولوژی صرف این هدف شد تا کاربران را به اسکرول بیشتر و حضور طولانی‌تر در ویترین پلتفرم‌ها ترغیب کنند. به گفته او، اکنون جهان در آستانه جهشی ساختاری موسوم به عصر «پسا اپلیکیشن» ایستاده است؛ مرحله‌ای که در آن اپلیکیشن‌های ساکن و منفرد دیگر نقطه تلاقی نهایی با مخاطب نیستند و سامانه‌های جستجو جایگاه خود را به دستیاران و ایجنت‌های خودمختار می‌سپارند.

مدیرعامل هلیکس‌ورلد در تشریح منطق اقتصادی این تحول توضیح داد که پلتفرم‌های نسل اول و دوم نظیر غول‌های خرده‌فروشی آنلاین یا سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند، در حقیقت با هدف کاهش دادن هزینه جستجو برای مصرف‌کننده متولد شدند تا کاربر سریع‌تر راننده، کالا یا پایین‌ترین قیمت را بیابد؛ اما در تمامی این ساختارها، بار سنگین تصمیم‌گیری، نهایی‌سازی و اجرای گام‌به‌گام دستورها کماکان بر دوش انسان قرار داشت. صفری با مقایسه این فرآیند با نسل اولیه دستیارهای مبتنی بر مدل‌های زبانی مانند چت‌جی‌پی‌تی خاطرنشان کرد که اگرچه این ابزارها در تحلیل متون و تولید محتوا در کنار کاربر قرار گرفتند، اما همچنان وابسته به دریافت دستورات خرد و مرحله‌به‌مرحله بودند؛ در حالی که ایجنت‌های خودمختار نسل جدید، با در اختیار داشتن داده‌ها، درک عمیق از هویت و آگاهی از الگوهای رفتاری کاربر، می‌توانند کلیت یک چرخه اقتصادی نظیر رزرو سفر، اخذ بیمه‌نامه مسافرتی، هماهنگی تغییرات زمان پرواز و سازمان‌دهی جلسات کاری را به شکل سرتاسری و بدون دخالت مستقیم فرد به سرانجام برسانند.

رقابت غول‌های فناوری در بستر ایجنت‌های خودمختار

هم‌راستا با دیدگاه‌های مطرح‌شده در این رویداد، آمارها و ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که جریان اصلی جریان نقدی در شرکت‌های فناوری، نه صرفاً به توسعه ظاهر محصولات، بلکه به توسعه قابلیت‌های اجرایی ایجنت‌ها سرازیر شده است. طبق ارزیابی جامع سال ۲۰۲۶ شرکت بین‌المللی دلایت، اگرچه سطح دسترسی کارکنان سازمانی به راهکارهای هوش مصنوعی به بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و نزدیک به سه‌چهارم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی قصد دارند طی دو سال آینده ایجنت‌های اختصاصی خود را مستقر کنند، اما در نقطه مقابل، تنها ۳۰ درصد از شرکت‌ها موفق شده‌اند فرآیندهای کسب‌وکار و مدل‌های ارزش‌آفرینی خود را به گونه‌ای بنیادین بر پایه این عامل‌های هوشمند بازطراحی کنند.

این شکاف بزرگ میان تزریق بودجه و اصلاح ساختاری، چالش نرخ بازگشت سرمایه (ROI) را به یکی از محوری‌ترین مسائل هیئت‌مدیره‌ها در سال جاری تبدیل کرده است؛ پدیده‌ای که گویای گذار بازار از خوش‌بینی‌های مقطعی به سمت حساب‌کشی دقیق اقتصادی در به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند است.

کالبدشکافی سه چالش پیش روی کسب‌وکارها در جهان ایجنت‌ها

مهدی صفری در بخش دیگری از سخنرانی خود، موانع و اصطکاک‌های ناشی از ورود به این پارادایم جدید را برای فعالان اقتصادی و استارتاپ‌ها در سه محور کلیدی تبیین کرد. به باور این کارآفرین حوزه فناوری، چالش نخست به مرگ رویکردهای سنتی بهینه‌سازی موتورهای جستجو (SEO) و جایگزینی آن با مفهوم نوین «بهینه‌سازی برای هوش مصنوعی» یا همان AIO مربوط می‌شود؛ فرآیندی که در آن دیگر جذابیت‌های بصری، انتخاب رنگ دکمه‌ها یا تبلیغات احساسی برای جذب مشتری کارایی گذشته را ندارد، چرا که طرف حساب خرید کالا و دریافت خدمت، ایجنت‌هایی هستند که بر پایه معیارهای منطقی، ارزیابی دقیق داده‌ها و انجام وظیفه محوله تصمیم‌گیری می‌کنند.

صفری چالش دوم را گذار از طراحی‌های سطحی به ساختار معماری مبتنی بر قصد (Intent-Based Architecture) عنوان کرد و یادآور شد که در اکوسیستم جدید، رسالت اصلی بنگاه‌ها و پلتفرم‌ها فراهم کردن زیرساخت‌های مطمئن ارتباطی نظیر API ها و پروتکل‌های یکپارچه‌سازی ابزارها است تا ایجنت بتواند با کمترین اصطکاک و در کوتاه‌ترین مسیر ممکن، سفارش یا نیاز مالی کاربر را محقق کند؛ نبردی که به تعبیر او در حال حاضر میان بازیگران بزرگ تکنولوژی جهان برای حذف مسیرهای طولانی و زائد کاربر در جریان است.

بنیان‌گذار هلیکس‌ورلد در ادامه، سومین و حیاتی‌ترین چالش را مسئله اعتماد، امنیت داده‌ها و مسئولیت حقوقی دانست و تشریح کرد که با تفویض اختیارات گسترده‌تر مالی و قانونی به این کارگزاران نرم‌افزاری، چنانچه ایجنتی در جریان یک معامله یا تراکنش دچار خطا شود، ابهامات حقوقی پیچیده‌ای در خصوص میزان مسئولیت شخص، طراح پلتفرم یا توسعه‌دهنده مدل مادر مطرح می‌شود؛ دغدغه‌ای که حکمرانی داده‌ها را به یکی از پیش‌نیازهای اجتناب‌ناپذیر این فضا تبدیل کرده است.

صفری با ارجاع به چرخه‌های تاریخی تحول فناوری از ظهور رابط‌های گرافیکی رایانه‌ای تا انفجار اقتصاد موبایل، به جمع‌بندی موضوع پرداخت و متذکر شد که پیروز نهایی این میدان، سامانه‌هایی خواهند بود که ارزش اقتصادی خود را نه در تصاحب زمان کاربران، بلکه در بازگرداندن وقت به انسان‌ها تعریف می‌کنند و جسارت زیر سوال بردن سازوکارهای قدیمی را دارند.

ضرورت اولویت‌بخشی به آموزش و پیشگیری از اتلاف سرمایه در بازار داخلی

اشکان صفری، دیگر هم‌بنیان‌گذار هلیکس‌ورلد، در حاشیه رویداد روز هوش مصنوعی که اکثر مخاطبان آن را دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل می‌دادند، جامعه دانشجویی و نخبگان دانشگاهی را جامعه هدف اصلی و خط مقدم تحولات اقتصادی آینده توصیف کرد و یادآور شد که ابزارهای نوین تنها در صورتی به رونق واقعی اقتصاد دانش‌بنیان کمک می‌کنند که توانایی تسهیل امور روزمره و خلق بهره‌وری ملموس را در اختیار فعالان تازه‌نفس قرار دهند.

از دیدگاه بنیان‌گذاران این مجموعه، یکی از خطرات جدی در اکوسیستم فعلی کسب‌وکار، افتادن بنگاه‌ها و افراد در دام کلیدواژه‌های بازاریابی پرزرق‌وبرق و اقدام به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و شتاب‌زده پیش از فراگیری مهارت‌های کاربردی است. آنان تأکید دارند که پیش‌نیاز هرگونه فعالیت اقتصادی موفق در این حوزه، اولویت دادن به یادگیری گام‌به‌گام اصول پایه مهندسی نرم‌افزار، معماری داده‌ها و نحوه هدایت کارگزاران هوشمند است؛ چرا که ارتقای دانش فنی و توسعه مراکز آموزش‌محور، یگانه سنگر مطمئن برای صیانت از سرمایه‌های مادی و انسانی کشور و جلوگیری از اتلاف دارایی‌ها در گرداب شتاب‌زدگی‌های نوظهور خواهد بود.