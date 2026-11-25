معاون استاندار سیستان و بلوچستان از رهایی ۳ دانش‌آموز ایرانشهری خبر داد که چند روز قبل مقابل مدرسه ربوده شده بودند.

به گزارش تابناک؛ سلیم کدخدا معاون استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان درخصوص ربوده‌ شدن ۳ دانش‌آموز ایرانشهری اظهار کرد: با پیگیری‌مستمر و شبانه‌روزی نهادهای ذی‌ربط، ۳ دانش‌آموز ایرانشهری که چند روز قبل مقابل مدرسه ربوده شده بودند، به آغوش خانواده‌بازگشتند.

کدخدا توضیح داد: با اقدامات تخصصی پلیس آگاهی، گروگان‌گیران عرصه را بر خود تنگ دیده و ناچار به رها کردن دانش‌آموزان در خارج شهر و از محل متواری شدند.

فرماندار ویژه ایرانشهر تأکید کرد: هر سه دانش‌آموز در سلامت کامل به خانواده‌های خود تحویل داده شدند.

وی گفت: پیگیری‌قضایی و انتظامی برای شناسایی و دستگیری تمام عوامل مرتبط با این پرونده تا حصول نتیجه نهایی با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

منبع: همشهری‌آنلاین