جزئیات آزادی ۳ دانشآموز ربودهشده ایرانشهری
معاون استاندار سیستان و بلوچستان از رهایی ۳ دانشآموز ایرانشهری خبر داد که چند روز قبل مقابل مدرسه ربوده شده بودند.
به گزارش تابناک؛ سلیم کدخدا معاون استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان درخصوص ربوده شدن ۳ دانشآموز ایرانشهری اظهار کرد: با پیگیریمستمر و شبانهروزی نهادهای ذیربط، ۳ دانشآموز ایرانشهری که چند روز قبل مقابل مدرسه ربوده شده بودند، به آغوش خانوادهبازگشتند.
کدخدا توضیح داد: با اقدامات تخصصی پلیس آگاهی، گروگانگیران عرصه را بر خود تنگ دیده و ناچار به رها کردن دانشآموزان در خارج شهر و از محل متواری شدند.
فرماندار ویژه ایرانشهر تأکید کرد: هر سه دانشآموز در سلامت کامل به خانوادههای خود تحویل داده شدند.
وی گفت: پیگیریقضایی و انتظامی برای شناسایی و دستگیری تمام عوامل مرتبط با این پرونده تا حصول نتیجه نهایی با قاطعیت ادامه خواهد یافت.
منبع: همشهریآنلاین
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