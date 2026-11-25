بوت‌کمپ پایانی سومین دوره رویداد دانش‌آموزی کی‌بُرد با حضور ۱۰۰ دانش‌آموز برگزیده از سراسر کشور، از ۴ تا ۸ آذرماه به میزبانی آکادمی همراه اول در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی همراه اول، پس از پایان مراحل آموزشی و رقابتی سومین دوره رویداد دانش‌آموزی کی‌بُرد، بوت‌کمپ پایانی این رویداد با هدف ارزیابی نهایی پروژه‌های دانش‌آموزان و معرفی برگزیدگان، به مدت پنج روز در تهران برگزار خواهد شد.

در سومین دوره کی‌بُرد، سه هزار دانش‌آموز از سراسر کشور در رشته‌های «هوش مصنوعی» ، «بازی‌سازی» و «اینترنت اشیا» شرکت کردند که در نهایت، نزدیک به ۱۰۰ نفر از برگزیدگان به بوت‌کمپ پایانی راه یافتند. این دانش‌آموزان در جریان این برنامه، پروژه‌های خود را برای داوری نهایی ارائه می‌کنند.

آیین افتتاحیه، داوری پروژه‌های دانش‌آموزی، نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌کنندگان، بازدید از شرکت‌های پیشرو در حوزه فناوری و آیین اختتامیه و اهدای جوایز به برگزیدگان، از جمله برنامه‌های این بوت‌کمپ است.

نمایشگاه پروژه‌های دانش‌آموزی کی‌بُرد روز شنبه ۷ آذرماه در سالن همایش‌های هتل هما تهران برگزار می‌شود و بازدید از آن برای عموم علاقه‌مندان آزاد است و بازدیدکنندگان می‌توانند از نزدیک با پروژه‌ها و دستاوردهای دانش‌آموزان آشنا شوند.

علاقه‌مندان همچنین می‌توانند به‌صورت مجازی از این نمایشگاه بازدید کنند. این امکان از طریق وب‌سایت رویداد ملی کی‌بُرد به نشانی kibordevents.com فراهم شده و کاربران با مشاهده پروژه‌ها و ثبت امتیاز برای آنها می‌توانند در حمایت از دستاوردهای دانش‌آموزی و انتخاب پروژه‌های برتر مشارکت کنند.

رویداد دانش‌آموزی کی‌بُرد از مجموعه برنامه‌های استعدادیابی آکادمی همراه اول است که با هدف شناسایی، آموزش و حمایت از استعدادهای دانش‌آموزی در حوزه فناوری‌های دیجیتال برگزار می‌شود. این رویداد با پیوند آموزش و تجربه عملی، دانش‌آموزان را از یادگیری مفاهیم تخصصی تا طراحی و ساخت پروژه همراهی می‌کند و فرصتی برای آشنایی آنها با فضای واقعی صنعت فناوری فراهم می‌آورد.