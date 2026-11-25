رئیس‌جمهور پزشکیان در دومین روز از سفر خود به استان خراسان رضوی، از مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی بازدید کرد.

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان صبح امروز چهارم آذرماه، در دومین روز از سفر خود به استان خراسان رضوی، با حضور در آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی، ضمن بازدید از مقبره این شاعر نامدار ایرانی، به مقام وی ادای احترام کرد.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز رئیس‌جمهور را در این بازدید همراهی کردند.



