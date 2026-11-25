ورود موج بارشی جدید به کشور
رئیس مرکز ملی پیشبینی هواشناسی از ورود موج بارشی جدید به کشور و بارش باران، وزش باد شدید و کاهش دما در برخی استانها خبر داد.
به گزارش تابناک، صادق ضیاییان با اشاره به پیشبینی کلی بر اساس نقشههای همدیدی و آینده.نگری اظهار کرد: چهارشنبه (۴ آذر) بعدازظهر با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر بهتدریج افزایش ابر، بارش همراه با وزش باد و کاهش دما در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان همچنین شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی آغاز میشود. بعدازظهر در شمال غرب و دامنههای جنوبی البرز افزایش وزش باد و در برخی نقاط گردوخاک همراه با کاهش نسبی دما رخ میدهد.
به گفته وی پنجشنبه (۵ آذر) در شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، رگبار پراکنده و وزش باد و در مناطق سردسیر و ارتفاعات، بارش برف پیشبینی میشود. در دامنههای جنوبی البرز و شمال شرق وزش باد و کاهش نسبی دما رخ میدهد. جمعه (۶ آذر) تنها در شرق و جنوب شرق افزایش وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار میرود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: شنبه (۷ آذر) در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم است و به علت سکون نسبی جو، شرایط برای انباشت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت واقع در دامنههای جنوبی البرز و مرکز کشور فراهم است. اواخر وقت، افزایش ابر و بارش در شرق اردبیل و گیلان پیشبینی میشود.
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سامانه بارشی وارد کشور میشود
ضیاییان اضافه کرد: یکشنبه (۸ آذر) این وضعیت در کشور ادامه خواهد داشت و با ورود سامانه بارشی به غرب کشور، علاوه بر اردبیل و گیلان، در مناطقی از شمال غرب و دامنههای زاگرس مرکزی واقع در غرب کشور، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و در مناطق مرتفع و سردسیر، بارش برف پیشبینی میشود.
به گفته وی طی روز چهارشنبه در برخی مناطق شمال غرب کشور وزش باد بسیار شدید خواهد بود. چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر مواج است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۵ آذر) صاف وزش باد گاهی وزش باد شدید با حداقل صفر و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی جمعه(۶ آذر) کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد بهتدریج غبار رقیق با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا ساری با دمای ۳۱ و بندرعباس ۲۷ درجه سانتیگراد گرمترین و ارومیه و تبریز با دمای ۱- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استانکشور هستند.
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