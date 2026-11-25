به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که صعود نرخ ارز به کانال ۲۸۳ هزار تومانی، آرامش چند روز گذشته در بازار خودرو را درهم شکست و موج سنگینی از گرانی را به این بازار تزریق کرد، این تغییر جهت نشان می‌دهد که خودرو دیگر صرفاً تماشاگر نوسانات ارزی نیست.

تا پیش از این، رکود معاملاتی و کمبود تقاضای مؤثر مانع از هم‌گامی کامل خودرو با نوسانات دلار شده بود و بازار در برابر این افزایش ایستادگی می‌کرد؛ اما هشدارهای قبلی فعالان اقتصادی مبنی بر ناپایداری این ثبات سرانجام رنگ واقعیت به خود گرفت.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که در بخش قیمت خودروهای داخلی، این موج صعودی بازه‌ای بین ۱۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان را ثبت کرده که در این میان پژو ۲۰۷ اتوماتیک با جهش ۲۰۰ میلیون تومانی، بیشترین رشد قیمت را به نام خود زده است.

هم‌زمان در بازار خودروهای مونتاژی نیز با وجود چسبندگی بالای قیمت‌ها، افزایش بین ۱۰ تا ۲۹۰ میلیون تومان دیده می‌شود که در این بخش نیز کی‌ام‌سی T ۹ با جهش سنگین ۲۹۰ میلیون تومانی، رکورددار بیشترین افزایش قیمت در روز جاری بوده است.

حالا باید منتظر ماند و دید افزایش امروز یک واکنش مقطعی بازار خودرو به صعود نرخ ارز بوده یا شروع موجی که فعالان بازار نسبت به آن هشدار می‌دادند.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار محصولات ایران‌خودرو، سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته با افزایش ۱۱۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، دنا پلاس ۶ دنده امروز با افزایش ۱۶۰ میلیون تومانی، در بازار سه میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.

از سوی دیگر، پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۲۰۰ میلیون تومان گران شد و چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود و تارا دنده‌ای امروز با افزایش ۱۳۴ میلیون تومانی در بازار سه میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

در بازار محصولات سایپا، کوییک S صفر امروز ۳۵ میلیون تومان افزایش داشت و به یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان رسیده است و ساینا S نسبت به روز گذشته با افزایش ۲۵ میلیون تومانی، در بازار یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

در بازار خودروهای مونتاژی، هایما S ۷ پرو نسبت به روز گذشته ۱۲۰ میلیون تومان گران شد و به هفت میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین، فیدلیتی الیت هفت‌نفره نسبت به روز گذشته با افزایش ۲۲۰ میلیون تومانی، در بازار هشت میلیارد تومان بفروش می‌رسد.

در ادامه روند افزایشی بازار، کی‌ام‌سی T ۹ امروز با جهش سنگین ۲۹۰ میلیون تومانی در سطح ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قرار گرفت و جک J ۴ صفر نیز امروز در بازار سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شد.

منبع: تجارت نیوز



