این چندمین کج‌دهنی و ریشخند رضاپهلوی به هواخواهان و طرفداران خود از دی‌ماه سال گذشته تا به امروز است. درگیری و آتش و گلوله و بازداشت سهم ساده‌لوحان و گوش‌به‌فرمانان او در خیابان‌هاست؛ و عیش و نوش و درآمدزایی و کسب‌وکار سهم اعلیحضرت همایونی.

به گزارش تابناک؛ رضا پهلوی که در ماه‌های اخیر چندین بار کشته‌شدگان اغتشاشات را «تلفات طبیعی» و «هزینه آزادی» نامیده بود، حالا با این اقدام کودکانه [فروش اینترنتی سنجاق‌سینه] ، یأس و سرخوردگی را بیش از هر زمان دیگری به اردوی ضدانقلاب انداخته و معدود پیروان خود را به ورطه شک و ناامیدی کشیده است.

بنا بر این گزارش؛ این روزها انتشار یک فرسته مجازی توسط رضا پهلوی، آلترناتیو خیالی ضدانقلاب برای حکومت بر ایران، جنجال‌هایی را در میان کاربران مجازی و به ‎ویژه هواخواهان او برپا کرده است. شاه مجازی با انتشار تصویری از یک روبان سه‌رنگ و نماد شیروخورشید، شروع به فروش اینترنتی سنجاق‌سینه کرده است.

در شرایطی که هواخواهان ساده‌لوح او با فحاشی و اجبار و تهدید، کسب و کارهای مجازی را در راستای نیل به اهداف شاهزاده‌شان به تعطیلی می‌کشاندند و در اوضاعی که بعضی آنلاین‌شاپ‌ها با وعده پیروزی قریب‌الوقوع، کسب و کارهایشان را موقتا تعطیل کردند و خسارات مالی را متحمل شدند، حالا همه آن‌ها ناگهان با افتتاح رسمی آنلاین‌شاپ شخصی شاهزاده مواجه شده‌اند که از آن‌ها می‎ خواهد با خرید یک سنجاق‌سینه از او حمایت مالی کنند!

این چندمین کج‌دهنی و ریشخند رضاپهلوی به هواخواهان و طرفداران خود از دی‌ماه سال گذشته تا به امروز است. درگیری و آتش و گلوله و بازداشت سهم ساده‌لوحان و گوش‌به‌فرمانان او در خیابان‌هاست؛ و عیش و نوش و درآمدزایی و کسب‌وکار سهم اعلیحضرت همایونی.

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جاوید شاپ!

این روزها انتشار یک فرسته مجازی توسط رضا پهلوی، آلترناتیو خیالی ضدانقلاب برای حکومت بر ایران، جنجال‌هایی را در میان کاربران مجازی و به‎ویژه هواخواهان او برپا کرده است. شاه مجازی با انتشار تصویری از یک روبان سه‌رنگ و نماد شیروخورشید، شروع به فروش اینترنتی سنجاق‌سینه کرده است!

گویا رضاپهلوی که در تمام طول عمر خود، حتی یک روز هم مشغول به کار و شغل معینی نبوده و صرفا با اموال به یغما رفته ملت توسط پدرش و در سایه میراث خانوادگی گذران‌زندگی می‎کرد، بالاخره در شصت و چندسالگی نخستین شغل خود را انتخاب کرده است؛ یک آنلاین شاپ فروش اکسسوری!

این ماجرا، اگرچه در ظاهر یک اقدام تجاری به نظر می‌رسد، از حیث سیاسی واجد معنایی قابل تأمل است. کسی که سال‌هاست خود را در قامت مدعی تاج‌وتخت پادشاهی، صاحب فرّه ایزدی، میراث‌دار شاهان ایرانی و منجی سیاسی ایران معرفی می‌کند و هوادارانش برای او عناوین پرطمطراقی چون رهبر دوران گذار و پادشاه آینده برگزیده‌اند، اکنون فعالیت عمومی خود را به بازاریابی زیورآلات و سفارش‌گیری‌های اینترنتی اختصاص داده است. فاصله میان آن ادعاهای بزرگ و این واقعیت مضحک کوچک، خود به‌اندازه کافی گویاست.

رضا پهلوی سال‌هاست که از مردم ایران می‌خواهد برای تغییر نظام سیاسی به خیابان بیایند. او در ماه‌های گذشته نیز با فراخوان‌های مکرر، جوانان را به حضور در خیابان‌ها، گسترش اغتشاشات و حتی تصرف مراکز نظامی و تسلیحاتی دعوت کرده است.

شماری از کسانی که به این فراخوان‌های پوشالی پاسخ دادند، جان خود را از دست دادند و گروهی نیز با بازداشت، تشکیل پرونده قضایی و پیامدهای سنگین امنیتی و اجتماعی مواجه شدند.

حالا سرکرده این گروه و صادرکننده فراخوان‌های بی‌بازگشت که زیست سیاسی‌اش وابسته به خون جوانان است، با نادیده گرفتن تمام اتفاقات یک‌سال گذشته و مسئولیت خود در داغدارشدن خانواده‌های ایرانی، به سراغ کسب درآمد از فروش محصولاتش رفته است.

در شرایطی که هواخواهان ساده‌لوح او با فحاشی و اجبار و تهدید، کسب و کارهای مجازی را در راستای نیل به اهداف شاهزاده‌شان به تعطیلی می‌کشاندند و در اوضاعی که بعضی آنلاین‌شاپ‌ها با وعده پیروزی قریب‌الوقوع، کسب و کارهایشان را موقتا تعطیل کردند و خسارات مالی را متحمل شدند، حالا همه آن‌ها ناگهان با افتتاح رسمی آنلاین‌شاپ شخصی شاهزاده مواجه شده‌اند که از آن‌ها می‎خواهد با خرید یک سنجاق‌سینه از او حمایت مالی کنند!

این چندمین کج‌دهنی و ریشخند رضاپهلوی به هواخواهان و طرفداران خود از دی‌ماه سال گذشته تا به امروز است. درگیری و آتش و گلوله و بازداشت سهم ساده‌لوحان و گوش‌به‌فرمانان او در خیابان‌هاست؛ و عیش و نوش و درآمدزایی و کسب‌وکار سهم اعلیحضرت همایونی.

او که در ماه‌های اخیر چندین بار کشته‌شدگان اغتشاشات را «تلفات طبیعی» و «هزینه آزادی» نامیده بود، حالا با این اقدام کودکانه، یأس و سرخوردگی را بیش از هر زمان دیگری به اردوی ضدانقلاب انداخته و معدود پیروان خود را به ورطه شک و ناامیدی کشیده است.

باید دید که دیگر چه اقدام مضحک و مسخره‌ای باید از مقام شامخ سلطنت خیالی سرزند تا به سلطنت‌طلبان کوته‌فکر بربخورد و بالاخره تحقیر را در وجودشان حس کنند و تن به ذلت هواداری از این خاندان منحوس که هر روز شگفتانه‌ای تازه در بی‌شرافتی دارند، ندهند!

منبع: روزنامه خراسان



