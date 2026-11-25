به گزارش تابناک، دکتر ابوالفضل واحدی ضمن بیان این مطلب در خصوص احتمال مجازی شدن آموزش نودانشجویان در سال تحصیلی اظهار کرد: از ابتدای ترم، برنامه‌ریزی‌ها با محوریت آموزش حضوری انجام شده است؛ چراکه معتقدیم دانشجویان، به‌ویژه ورودی‌های جدید، باید در محیط دانشگاه حضور پیدا کنند، با فضای علمی و آموزشی، استادان و امکانات دانشگاه آشنا شوند و فرصت تعامل و انس‌گرفتن با محیط دانشگاهی را داشته باشند.

وی افزود: حضور در دانشگاه علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش، در رشد علمی و اجتماعی دانشجویان نیز تأثیرگذار است و به همین دلیل برنامه‌ریزی‌ها بر اساس تداوم آموزش حضوری انجام شده و در همین مسیر پیش می‌رویم.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه برای شرایط خاص نیز پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است، گفت: در بخشنامه مربوطه، به دانشگاه‌ها اجازه داده شده است تا حداکثر ۲۵ درصد از آموزش‌های خود را به‌صورت غیرحضوری ارائه کنند تا در صورت بروز شرایطی که امکان برگزاری تمام کلاس‌ها به شکل حضوری فراهم نباشد، بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند؛ با این حال، اصل و مبنای فعالیت آموزشی دانشگاه‌ها همچنان آموزش حضوری است.

چرا آغاز تحصیل ۴۵۰ هزار دانشجوی جدید به تعویق نمی‌افتد؟

واحدی در ادامه درباره تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای جبران محدودیت زمانی و تکمیل ساعات آموزشی دانشجویان توضیح داد: به دانشگاه‌ها توصیه شده است تعداد واحدهای درسی دانشجویان را در هر نیمسال کاهش دهند؛ به‌عنوان مثال، در شرایط عادی ممکن است دانشجو ۱۷ یا ۱۸ واحد درسی انتخاب کند، اما در شرایط فعلی می‌توان تعداد واحدها را کاهش داد و حتی به کمتر از ۱۲ واحد رساند.

وی ادامه داد: در عین حال، برای اینکه ساعات استاندارد آموزشی هر درس تأمین شود، به دانشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که در صورت نیاز، ساعات برگزاری کلاس‌ها را متناسب با شرایط تنظیم کنند. برای مثال، اگر بر اساس برنامه معمول، یک درس باید یک ساعت در هفته ارائه شود، می‌توان با برنامه‌ریزی فشرده‌تر، این زمان را به دو ساعت در هفته افزایش داد تا ساعات آموزشی موردنیاز در بازه زمانی محدودتر تکمیل شود.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به اینکه اجرای این تمهیدات باید متناسب با شرایط دانشگاه‌ها و زیرنظام‌های مختلف آموزش عالی باشد، تصریح کرد: در مجموع، از نظر تعداد دانشجویان و ظرفیت‌های اعلام‌شده، تفاوت معناداری در برنامه‌ریزی‌ها وجود نداشته است؛ با این حال، لازم است شرایط و اقتضائات همه زیرنظام‌های آموزش عالی نیز به‌صورت جداگانه بررسی شود.

واحدی همچنین درباره زمان آغاز تحصیل دانشجویان ورودی جدید و احتمال موکول‌شدن آن به نیمسال دوم تحصیلی در برخی دانشگاه‌ها گفت: از تابستان جلساتی با دانشگاه‌ها برگزار کردیم و مزایا و معایب گزینه‌های مختلف، از جمله آغاز تحصیل این دانشجویان در بهمن‌ماه یا شروع آن در زمان فعلی، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از ملاحظات مهم در این زمینه، تعداد بالای دانشجویان مشمول این تصمیم است. نمی‌توان حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار دانشجو را برای دو ماه بلاتکلیف گذاشت؛ چراکه این موضوع صرفاً به معنای ایجاد وقفه در روند آموزشی آن‌ها نیست و می‌تواند پیامدهای دیگری نیز به دنبال داشته باشد.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به برخی از این پیامدها اظهار کرد: مسائلی همچون وضعیت نظام وظیفه و خدمت سربازی دانشجویان، مقررات مربوط به استعدادهای درخشان و همچنین زمان‌بندی ادامه تحصیل آن‌ها در مقاطع بالاتر، از جمله موضوعاتی است که باید در این تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

واحدی تأکید کرد: در واقع، تأخیر در آغاز تحصیل این گروه از دانشجویان ممکن است صرفاً یک عقب‌افتادگی دوماهه ایجاد نکند، بلکه در ادامه مسیر تحصیلی و زمان‌بندی ورود آن‌ها به مقاطع بالاتر، به تأخیری معادل دو نیمسال تحصیلی منجر شود. بنابراین، در بررسی زمان آغاز تحصیل دانشجویان ورودی جدید باید همه ابعاد و پیامدهای آموزشی و اجرایی این موضوع را در نظر گرفت.



