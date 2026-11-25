درج نام بانک شهر در بازار دوم فرابورس ایران
بانک شهر با نماد معاملاتی «وشهر» ، پس از طی مراحل قانونی و احراز شرایط پذیرش، رسماً در فهرست شرکتهای پذیرفتهشده در بازار دوم فرابورس ایران درج شد و گام دیگری در مسیر ارتقای جایگاه خود در بازار سرمایه برداشت.
پذیرش بانک شهر در بازار دوم فرابورس ایران در تاریخ چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ به تصویب رسید و پس از تکمیل مراحل اجرایی و قانونی، در دوم آذرماه ۱۴۰۵ فرایند درج نماد آن نهایی شد. بر این اساس، بانک شهر بهعنوان دویستو هشتاد و سومین شرکت در بازار دوم فرابورس ایران به ثبت رسید.
این فرایند با راهبری و نظارت معاونت مالی بانک شهر و به همت گروه مالی شهر و با بهرهگیری از خدمات مشاورهای شرکت کارگزاری شهر بهعنوان مشاور پذیرش، پس از طی مراحل قانونی و اجرایی به سرانجام رسید.
درج نماد بانک شهر در بازار دوم فرابورس، زمینه حضور در سطح بالاتری از بازار سرمایه، توسعه ظرفیتهای معاملاتی و بهرهمندی از فرصتهای جدید بازارهای مالی را فراهم میکند و میتواند گامی مؤثر در تقویت حضور و جایگاه بانک شهر در بازار سرمایه کشور باشد.
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