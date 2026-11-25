به گزارش تابناک؛ قیمت هر بشکه نفت خام پس از افزایش بیش از ۲ دلار در روز سه‌شنبه، بار دیگر تحت تاثیر چشم‌انداز مازاد عرضه در بازار قرار گرفت و در معاملات روز چهارشنبه، مسیر کاهش را در پیش گرفت.

قیمت نفت خام برنت با یک دلار و ۳۵ سنت، معادل ۱.۵ درصد کاهش، به ۹۰ دلار و پنج سنت در هر بشکه رسید.

قیمت معاملات آتی نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) آمریکا نیز با یک دلار و ۳۵ سنت، معادل ۱.۷ درصد کاهش، به ۸۰ دلار و ۷۰ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص نفتی روز سه‌شنبه بیش از دو درصد افزایش داشتند.

ژن‌چیانگ ستو، کارشناس ارشد تحقیقات نفت در شرکت مالی LSEG ، گفت: نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه در بازار نفت در آستانه سال ۲۰۲۷، در حال حاضر بر ریسک‌های مربوط به حمل‌ونقل دریایی غلبه کرده است.

این کارشناس اظهار کرد: ابهام درباره سیاست‌های اوپک‌پلاس برای سال ۲۰۲۷ در نشست ۲۹ نوامبر (یکشنبه ۸ آذر) ، به‌ویژه با توجه به اینکه امارات دیگر مشمول محدودیت‌های سیاستی اوپک‌پلاس نیست و عراق نیز به دنبال افزایش ظرفیت تولید نفت خود است، از جمله عوامل فشار بر بازار به شمار می‌روند. همچنین افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی بر این روند تاثیر گذاشته است.

او خاطرنشان کرد: با این حال، افزایش احتمالی جریان سرمایه به بازار نفت و انتشار اخبار ژئوپلیتیکی می‌تواند بار دیگر زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها شود. وزیران کشورهای عضو اوپک‌پلاس قرار است روز ۲۹ نوامبر در مجموعه‌ای از نشست‌ها، درباره سیاست تولید نفت این ائتلاف برای سال ۲۰۲۷ تصمیم‌گیری کنند.

بر اساس گزارش رویترز، تسویوشی اوئنو، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی «ان‌ال‌آی» (NLI) گفت: «از زمان انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در ماه میلادی جاری، برداشت بازار از احتمال مازاد عرضه جهانی نفت، مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شده است.» او افزود: تعیین سهمیه‌های تولید نفت برای سال میلادی آینده در نشست اوپک‌پلاس نیز از موضوعات مورد توجه فعالان بازار است.

در همین حال، عراق در تلاش است اوپک‌پلاس برآورد خود از ظرفیت تولید نفت خام این کشور را افزایش دهد. چهار منبع آگاه اعلام کرده‌اند این درخواست، تنش‌ها بر سر بازبینی ظرفیت تولید اعضا را افزایش داده است که در تعیین میزان تولید مجاز کشورهای عضو در سال آینده نقش مهمی خواهد داشت.

از سوی دیگر، خط لوله نفتی شراره در لیبی پس از آنکه یک گروه غیرقانونی یکی از شیرهای خط لوله را بست، بار دیگر بازگشایی شده است. در پی این اقدام، انتقال نفت به مخازن ذخیره‌سازی تأسیسات آکاکوس در زاویه از سر گرفته شد.

در تحولی دیگر، منابع بازار با استناد به موسسه امریکن پترولیوم (API) روز سه‌شنبه اعلام کردند: ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۰ نوامبر، ۱۲۶ هزار بشکه افزایش یافته است. این در حالی است که هشت تحلیلگر شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز به‌طور میانگین افزایش حدود ۱.۵ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام آمریکا را پیش‌بینی کرده بودند.

منبع: ایسنا



