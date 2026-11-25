با عبور شاخص ابتلا از ۳۰ درصد و تغییر ویروس غالب به نوع B ؛ وزارت بهداشت از پیک بیماری خبر می‌دهد، در حالی که اروپا هنوز در آغاز راه است.

آذرماه که از راه می‌رسد، معمولاً فصل اوج گرفتن بیماری‌های تنفسی است؛ اما آنچه امسال در ایران رخ داده، ظاهراً با تقویم همیشگی هم‌خوان نیست. مسئولان وزارت بهداشت از قرارگرفتن کشور در پیک آنفلوآنزا خبر می‌دهند، موجی که به گفته آن‌ها زودتر از سال‌های گذشته آغاز شده و حالا با سرعت در حال گسترش است.

اعلام مثبت‌شدن حدود ۳۰ درصد نمونه‌ها در میان افراد دارای علائم عفونت تنفسی، پرسشی را پیش می‌کشد که پاسخش فقط با آمار داخلی روشن نمی‌شود: چرا شدت گردش ویروس در ایران، دست‌کم بر اساس شاخص‌های اعلام‌شده، از بسیاری از کشورهای نیم‌کره شمالی بیشتر است؟ آیا با یک موج فصلی معمولی مواجهیم یا عوامل دیگری در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند؟

ایران؛ عبور از آستانه هشدار

قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در گفت‌وگویی اعلام کرده است که در ابتدای آذرماه حدود ۳۰ درصد افراد دارای علائم عفونت تنفسی به آنفلوآنزا مبتلا هستند و کشور در پیک بیماری قرار دارد. او همچنین از احتمال تداوم این شرایط برای چند هفته خبر داده است.

این آمار در ادامه روندی افزایشی قرار دارد که از آبان‌ماه آغاز شد. بر اساس گزارش مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر که ۱۸ آبان منتشر شد، میزان مثبت‌شدن نمونه‌های آنفلوآنزا در نظام مراقبت دیده‌وری به ۲۲.۵ درصد رسیده بود؛ رقمی که بیش از دو برابر آستانه هشدار بالا اعلام شد. در همان گزارش، از میان ۷۵۵۸ نمونه تنفسی آزمایش‌شده در آزمایشگاه‌های مولکولی دانشگاه‌های علوم پزشکی، ۹۸۷ نمونه مثبت بود؛ معادل ۱۳.۱ درصد.

اروپا و آمریکا؛ فاصله‌ای قابل تأمل

برای مقایسه وضعیت ایران باید به سراغ کشورهایی رفت که در نیم‌کره شمالی قرار دارند و در همین فصل پاییز و آغاز زمستان با موج‌های فصلی آنفلوآنزا مواجه می‌شوند.

بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا (CDC) ، در هفته منتهی به ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ حدود ۱۱.۸ درصد نمونه‌های آزمایش‌شده در آزمایشگاه‌های بالینی آمریکا از نظر آنفلوآنزا مثبت بوده‌اند. این مرکز در عین حال از افزایش فعالیت بیماری در بخش‌های مختلف این کشور خبر داده است.

در اروپا وضعیت متفاوت است. مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها (ECDC) در گزارش هفته چهل‌وششم سال ۲۰۲۶، میزان میانه مثبت‌شدن نمونه‌ها در مراقبت‌های اولیه را حدود ۶ درصد اعلام کرده است. این مرکز تأکید کرده که فعالیت آنفلوآنزا در مجموع کشورهای اروپایی هنوز نسبتاً پایین است و اپیدمی فصلی در سطح منطقه آغاز نشده است.

سازمان جهانی بهداشت نیز در گزارش هفته چهل‌وپنجم، میزان مثبت‌شدن نمونه‌ها در سطح جهان را اندکی بالاتر از ۱۰ درصد اعلام کرده و از افزایش فعالیت ویروس در مناطق معتدل نیم‌کره شمالی خبر داده است. این مقایسه نشان می‌دهد شاخص اعلام‌شده ایران به‌مراتب بالاتر از ارقام گزارش‌شده در آمریکا و اروپاست؛ هرچند تفاوت نظام‌های مراقبت و نمونه‌گیری را نیز باید در نظر گرفت.

چرا ایران زودتر وارد موج شد؟

یکی از نکات مهم در بررسی موج امسال، زمان آغاز آن است. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی وزارت بهداشت، ایران امسال حدود سه هفته زودتر از سال گذشته وارد موج آنفلوآنزا شده است. همین جابه‌جایی زمانی می‌تواند در افزایش زودهنگام موارد ابتلا و فشار بر مراکز درمانی مؤثر باشد.

اما این تمام ماجرا نیست. یکی از تفاوت‌های قابل توجه امسال، تغییر نوع ویروس غالب در گردش است. طبق آمار وزارت بهداشت، ۶۷.۶ درصد نمونه‌های مثبت آزمایشگاهی مربوط به آنفلوآنزای نوع B بوده است؛ در حالی که در مقطع زمانی مشابه سال گذشته، نوع A غالب بود. این تغییر نیازمند بررسی دقیق‌تر است: آیا سویه در گردش امسال با جمعیت حساس‌تری مواجه شده است؟ آیا سطح ایمنی ناشی از ابتلاهای قبلی و واکسیناسیون در برابر ویروس غالب امسال تفاوت دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها بدون اطلاعات آزمایشگاهی و مطالعات اپیدمیولوژیک ممکن نیست.

نکته دیگر، سهم بالای کودکان در آمار ابتلاست. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، ۵۲.۵ درصد موارد مثبت به گروه سنی کودکان اختصاص داشته است؛ از جمله ۲۸.۹ درصد در گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال. مدارس، مهدکودک‌ها و محیط‌های پرتردد می‌توانند به دلیل تماس نزدیک و مکرر افراد، زمینه انتقال ویروس را فراهم کنند. بنابراین نقش بازگشایی مدارس و الگوی تماس‌های اجتماعی در گسترش موج امسال باید بررسی شود.

چرا چنین؟

درکنار این عوامل، شرایط آب‌وهوایی، کاهش تهویه در فضاهای بسته، میزان واکسیناسیون گروه‌های پرخطر و وضعیت ایمنی جمعیت نیز از متغیرهایی هستند که می‌توانند بر زمان و شدت موج آنفلوآنزا اثر بگذارند. هرچند تاخیر نسبی در واردات واکسن ها و کیفیت آنها نیز نکته ای قابل تامل است، اما با این حال، هنوز نمی‌توان هیچ‌یک را به‌عنوان علت قطعی وضعیت امسال ایران معرفی کرد.

از سوی دیگر، هم‌زمانی گردش کرونا و آنفلوآنزا نیز اهمیت دارد. مرادی میزان مثبت‌شدن کرونا را در ابتدای آذر حدود ۲ درصد اعلام کرده و معتقد است پیک این بیماری سپری شده است. این در حالی است که در گزارش آبان‌ماه وزارت بهداشت، میزان نمونه‌های مثبت کرونا ۱۳.۳ درصد اعلام شده بود؛ تفاوتی که خود نشان می‌دهد قرائت آمار در بازه‌های زمانی مختلف باید با احتیاط انجام شود.

اکنون چند سؤال جدی پیش روی نظام سلامت قرار دارد: چرا ایران زودتر از سال گذشته وارد موج شده است؟ چه عاملی موجب سهم بالای کودکان در ابتلا شده؟ آیا واکسن‌های مورد استفاده با سویه غالب امسال تطابق مناسبی دارند؟ پوشش واکسیناسیون سالمندان، بیماران زمینه‌ای و سایر گروه‌های پرخطر چقدر بوده است؟ و مهم‌تر از همه، آیا افزایش موارد مثبت به افزایش بستری و مرگ‌ومیر نیز منجر شده است؟