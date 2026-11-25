صفحه نخست»عکس»بین الملل»عکس 591بازدید۱ پ کد خبر: 4204161 ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ ۰۹:۵۳ عکس: درخشش بزرگترین اَبَرماه سال در آسمان جهان بزرگترین اَبَرماه سال که به «ماه سگآبی» معروف است، شب ۲۴ نوامبر آسمان شب را روشن کرد تا تماشاگران آسمان در سراسر جهان نظارهگر یکی از زیباترین مناظر نجومی باشند؛ مجموعهای از بهترین قابهای ثبتشده از این پدیده را در این گزارش تصویری تماشا کنید. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاابرماهعکس بین المللآسمان جهان مطالب مرتبطعکس: ترکانا؛ میان خشکسالی و طغیانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۳عکس: زندانیان رومانیایی روی صحنه تئاترتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰عکس: بازگشت استارشیپ به زمینتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایشتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۱ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ علیرضا ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ ۱۰:۰۲ +۰ −۰ پاسخ یعنی این تصاویر همون ماه خودمونه ، که همیشه می بینیمیش ، چه جالب ، تابناک جان آخه تو این عکسها را از کجا پیدا می کنی ، که ما نمی بینم شون دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
یعنی این تصاویر همون ماه خودمونه ، که همیشه می بینیمیش ، چه جالب ، تابناک جان آخه تو این عکسها را از کجا پیدا می کنی ، که ما نمی بینم شون
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.