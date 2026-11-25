رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن تخصیص منابع و بودجه کشور، حمایت مؤثرتر از اقشار کم‌درآمد و مناطق محروم، اصلاح الگوی مصرف انرژی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، اظهار کرد: اجرای طرح کالابرگ و ساماندهی سهمیه آرد و نان با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه در حال اجراست.

به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان، در ادامه برنامه سفر استانی خود به خراسان رضوی، در نشست با نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن منابع و بودجه کشور در جهت بهبود وضعیت زندگی اقشار کم‌درآمد و مناطق محروم، اظهار داشت: اولویت تأمین منابع و بودجه باید به سمت بهبود وضعیت زندگی اقشار کم‌درآمد و مناطق محروم هدایت شود و طرح «تورم صفر» نیز نباید صرفاً محدود به تهران باشد؛ بلکه به دنبال ایجاد سازوکاری هستیم که بر اساس آن بتوان از اقشار ضعیف در مناطق محروم حمایت کرد و زمینه کاهش تورم و رسیدن آن به صفر در این مناطق را فراهم آورد.

رئیس‌جمهوری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت در سال جاری تصریح کرد: امسال با مدیریت بهینه مصرف توانستیم پنج درصد در حوزه انرژی کاهش مصرف داشته باشیم که این میزان کاهش با همکاری و مشارکت عمومی محقق شده است. در ادامه این مسیر، ضرورت دارد صاحبان فرایند و صنعتگران نیز در زمینه مدیریت مصرف و استفاده از ابزارها و تجهیزات صنعتی، الزامات لازم را رعایت کنند تا میزان مصرف انرژی در چارچوب الگوهای استاندارد قرار گیرد.

پزشکیان افزود: درآمد حاصل از صرفه‌جویی و ذخیره انرژی باید در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم هزینه شود تا مردم آثار مدیریت صحیح مصرف و اصلاح الگوی مصرف انرژی را در زندگی خود مشاهده کنند.

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رئیس‌جمهوری در ادامه با تبیین سیاست‌های حمایتی دولت از جمله اجرای طرح کالابرگ و ساماندهی سهمیه آرد و نان گفت: تمامی این برنامه‌ها با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه در حال اجراست و باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که منابع و یارانه‌های اختصاص‌یافته به شکل عادلانه‌تری در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

پزشکیان با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره مصرف خارج از الگوی نان و آرد در کشور اظهار داشت: بر اساس گزارش‌ها، افرادی هستند که در طول یک ماه بین ۱۶ تا یک تن نان و آرد را که باید برای تأمین نیاز عموم مردم اختصاص یابد، صرف تغذیه احشام می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که در نظام توزیع و مصرف باید بازنگری و فرهنگ‌سازی لازم انجام شود تا منابع عمومی به شکل صحیح و در محل مورد نیاز مصرف شود.

رئیس‌جمهوری همچنین درباره سیاست دولت در حوزه کالابرگ تصریح کرد: در این طرح تلاش می‌کنیم منابع و یارانه‌هایی را که افراد برخوردار نیز از آن بهره‌مند می‌شوند، به سمت حمایت مؤثرتر از اقشار ضعیف و کم‌درآمد هدایت کنیم. تحقق این هدف نیازمند فرهنگ‌سازی و همراهی عمومی است تا جامعه نسبت به‌ضرورت توزیع عادلانه منابع و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر آگاهی بیشتری پیدا کند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح رویکرد دولت در تخصیص بودجه و اجرای طرح‌های عمرانی اظهار داشت: هیچ طرح توسعه‌ای و پروژه‌ای بدون تأمین و تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع افتتاح نخواهد شد. هدف این است که پروژه‌ها پیش از بهره‌برداری از پشتوانه مالی لازم برخوردار باشند و منابع موردنیاز برای تکمیل و استمرار فعالیت آنها نیز پیش‌بینی شده باشد.

رئیس‌جمهوری با اشاره به اولویت‌های دولت در حوزه راه و شهرسازی گفت: گسترش کریدورهای ریلی باهدف توسعه حمل‌ونقل عمومی و اتصال مسیرهای شمال به جنوب و غرب به شرق، از اولویت‌های مهم دولت در حوزه زیرساخت و حمل‌ونقل است و این موضوع باید با جدیت دنبال شود.

در ابتدای این نشست نیز نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، مسائل، مشکلات و مطالبات استان را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند و بر ضرورت توجه ویژه دولت به ظرفیت‌ها و چالش‌های این استان تأکید کردند.

توزیع عادلانه زیرساخت‌ها، اعطای شناسنامه به فرزندان دارای مادر ایرانی، توسعه محورهای مواصلاتی و خطوط ریلی، نوسازی خطوط انتقال آب، حفاظت از آبخوان‌ها و آبخیزها، مدیریت یکپارچه گمرکات، توجه به فناوری‌های دانش‌بنیان، اصلاح نظام حقوق و دستمزد و شفاف‌سازی چالش‌های حوزه سوخت و انرژی، از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که نمایندگان خراسان رضوی در این جلسه مطرح کردند.

نمایندگان همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و علمی استان برای تقویت روند توسعه و رفع موانع موجود تأکید کردند و خواستار پیگیری مسائل مطرح‌شده در سطح ملی و تسریع در تصمیم‌گیری و اجرای راهکارهای مرتبط شدند.

در پایان این نشست مقرر شد دکتر پزشکیان در روزهای آینده با حضور در مجلس شورای اسلامی با نمایندگان ملت دیدار و گفت‌وگو کند و مسائل و موضوعات مطرح‌شده در این نشست نیز در ادامه تعامل دولت و مجلس مورد پیگیری قرار گیرد.

منبع: ایسنا



