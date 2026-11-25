درباره توانمندی‌های نظامی و اطلاعاتی رژیم تروریست صهیونی، معمولا تحلیل‌ها و ارزیابی‌های مختلفی در محافل گوناگون ارائه می‌شود. اما گاهی پررنگ شدن برخی اظهارنظرها و تحلیل‌ها از یکسری توانایی‌های خاص دشمن ممکن است برخی نقاط ضعف و قوت دشمن را بپوشاند و موجب اشتباه تحلیلی مخاطبان شود.

به گزارش تابناک؛ اخیرا یکی از واعظان کشورمان درباره استفاده رژیم صهیونی از اجنه و نیروهای شیطانی برای شناسایی فرماندهان نظامی مطلبی را بیان کرد که در ادامه همان تحلیل‌های یک جانبه بود.

اگرچه سخنران مذکور در مطلب بیان شده صرفا به ترور شهید شادمانی اشاره کرد و البته فرزند این شهید بزرگوار نیز چندی قبل در گفت وگویی اعلام کرده بود که پدرشان به فاصله چندساعت مکان مدنظر خود را برای پنهان ماندن از دشمن تغییر دادند، اما پیش از این نیز برخی واعظان و کارشناسان مذهبی و سیاسی نسبت به این اتفاق تاکید کرده بودند.

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محمدصادق علیزاده، کارشناس حوزه بین الملل و فعال رسانه ای در واکنش به شناسایی مکان استقرار شهید شادمانی توسط اجنه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: باز کردن باب این تحلیل‌ها، ندیدن و به حاشیه راندن ایرادهای ساختاری و ندانم‌کاری‌های شخصی و نفوذهای سیستماتیک است؛ این دقیقا همان چیزی است که دشمن می‌خواهد. بروید مرور کنید دشمن بعد از جنگ ۳۳ روزه چگونه به بررسی مجدد باگ‌های ساختار نظامی و امنیتی خودش پرداخت تا مشخص شود موفقیت این سال‌هایش در زدن ضربات تاکتیکی برآمده از چه منطقی است.»

در این جا تایید یا رد توانایی دشمن در استفاده از نیروهای غیرمادی مطرح نیست. نکته بسیار مهم این است که احتمال عمومی شدن این تحلیل در محافل مختلف، ممکن است ذهن مخاطب را از تحولات ایجاد شده در ساختار امنیتی و اطلاعاتی دور کند. به عنوان مثال، امروز شاهدیم که تغییراتی در ساختار وزارت اطلاعات در جریان است و با تدابیر رهبری و مسئولان می‌توان شاهد تحولاتی در سیستم امنیتی کشور باشیم.

بدون شک ایران همان طور که پس از جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در ساختار نظامی خود بازسازی بی نظیری انجام داده است، در حوزه اطلاعاتی و امنیتی نیز همین روند را طی خواهد کرد و مردم در این زمینه نیز شاهد تحولات مبارکی خواهند بود.

منبع: روزنامه خراسان



