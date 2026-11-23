قالیباف گفت: دشمن می‌خواهد شرایط «نه جنگ، نه صلح» را به ما تحمیل کند و کشور را در یک مسیر فرسایشی قرار دهد.

به گزارش تابناک،رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه سومین رویداد رسانه‌ای امید گفت: امروز باید به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می‌توانیم ایران را قوی‌تر کنیم و این هدف چگونه محقق خواهد شد. کارآمد کردن علم و تبدیل آن به فناوری یکی از موضوعات مهم در این مسیر است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب همین چند هفته قبل فرمودند که امکان ادامه وضعیت «نه جنگ، نه صلح» وجود ندارد و باید این شرایط تعیین تکلیف شود. اکنون سؤال این است که چگونه، توسط چه کسانی و با چه اقداماتی باید این وضعیت را تعیین تکلیف کنیم؟

قالیباف ادامه داد: دشمن می‌خواهد شرایط «نه جنگ، نه صلح» را به ما تحمیل کند و کشور را در یک مسیر فرسایشی قرار دهد. راه عبور از این وضعیت، دستیابی به بازدارندگی پایدار است.

وی تصریح کرد: بازدارندگی پایدار به معنای قوی شدن کشور است. جنگ بدون شک تلخ و سخت است، اما همان‌طور که امام خمینی (ره) فرمودند، «جنگ دانشگاه است».

جنگ و دیپلماسی هر دو ابزار دستیابی به قدرت بازدارندگی‌اند

قالیباف گفت: دستاورد‌های جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم اساساً با جنگ تحمیلی هشت‌ساله قابل مقایسه نیست. گاهی در رسانه‌ها می‌بینم که جنگ‌های اخیر را با جنگ تحمیلی ۸ساله مقایسه می‌کنند، در حالی که این مقایسه اساساً نادرست است و شرایط این جنگ‌ها تفاوت‌های اساسی دارد.

وی افزود: جنگ و دیپلماسی هر دو ابزار دستیابی به قدرت بازدارندگی‌اند و نمی‌توان تنها با یکی از این دو، سایه جنگ را از کشور دور کرد.

رئیس مجلس بیان کرد: امروز وقتی سه قدرت بزرگ در کنار یکدیگر می‌نشینند، نمی‌توانند بر سر ایران معامله کنند؛ زیرا ایران به جایگاهی از قدرت رسیده که حتی بدون حضور مستقیم در مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های آنها، بر تصمیماتشان تأثیرگذار است.

او در ادامه گفت: اجازه ندهیم حرف‌های نادرست، اطلاعات غلط و تحلیل‌های اشتباه، شیرینی پیروزی در عرصه‌های سیاسی و نظامی را به کام مردم تلخ کند. امروز در جنگ روایت‌ها، رسانه‌ها باید بدانند که ما در برابر دشمن، هم در عرصه نظامی و هم در حوزه دیپلماسی و مذاکره، پیروز میدان بوده‌ایم و دشمن را شکست داده‌ایم.

قالیباف افزود: امروز مهم‌ترین عنصر قدرت ما در برابر دشمن، انسجام اجتماعی است و باید با تمام توان برای حفظ و تقویت آن تلاش کنیم. مردم پیروز شده‌اند و ایران پیروز شده است. نباید احساس شکست را به جامعه تحمیل کنیم. این موضوع در اختیار رسانه‌هاست و آنها در شکل‌گیری و حفظ این احساس نقش مهمی دارند.