به گزارش تابناک؛ امیرحسین‌حسین‌زاده پس از بازگشت تیم تراکتور به تبریز، روز گذشته از زانوی پای خود MRI گرفت تا پزشکان نظر نهایی را در خصوص میزان مصدومیت این بازیکن بدهند.

باشگاه تراکتور با نظر جواد نکونام مدارک پزشکی و MRI مربوط به پای حسین‌زاده را به پزشکان مورد اعتماد سرمربی تراکتور در اسپانیا ارسال کرده‌اند تا آن‌ها نیز درباره وضعیت پای حسین‌زاده نظر دهند.

با توجه به مصدومیت حسین‌زاده از ناحیه رباط زانوی پای راست پزشکان سعی دارند با مشورت بهترین تصمیم را درباره او بگیرند.

طبق اعلام باشگاه تراکتور تاکنون وضعیت دقیق مصدومیت حسین‌زاده مشخص نشده و در انتظار بررسی نتایج MRI توسط پزشکان متخصص است.