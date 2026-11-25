به گزارش تابناک؛ رسیدگی به این پرونده از اوایل فروردین امسال و پس از انتقال پیکر بی‌جان دختربچه‌ای ۴ ساله به یکی از بیمارستان‌های غرب تهران آغاز شد. پزشکان پس از معاینه کودک متوجه آثار کبودی روی بدن او شدند و با توجه به احتمال کودک‌آزاری و وقوع جنایت، موضوع را به پلیس گزارش کردند.

مرد جوانی که کودک را به بیمارستان منتقل کرده بود، در تحقیقات گفت: دوست پدر این دختربچه هستم. صبح روز حادثه پدرش با من تماس گرفت و گفت حال دخترش بد است و از من خواست به دنبالش بروم تا او را به بیمارستان برسانیم. وقتی به بیمارستان رسیدیم، پدر و مادرش همراه ما بودند و کودک را به اورژانس منتقل کردیم اما اعلام کردند او فوت کرده است.

در ادامه تحقیقات، پدر و مادر دختربچه شناسایی و از آنها تحقیق شد.

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دخترمان را از روی تخت برداشت و به زمین پرت کرد

مادر کودک در اظهاراتش گفت: همسرم عادت داشت شب‌ها از خانه بیرون برود و ساعت سه یا چهار صبح برگردد. آن شب مادرشوهرم مهمان ما بود و وقتی همسرم می‌خواست از خانه خارج شود، بر سر این موضوع با هم جروبحث کردیم. به او گفتم دیگر شب‌ها خانه را ترک نکند. در همین لحظه دخترمان شروع به گریه کرد. همسرم او را به اتاق برد. قبلا هم سابقه داشت که بچه‌ها را کتک بزند.

وی ادامه داد: وقتی صدای گریه دخترم را شنیدم، به اتاق رفتم و دیدم با مشت و لگد او را می‌زند. خواستم مانعش شوم اما اجازه نداد و من را پرت کرد. مادرش هم برای جلوگیری از کتک خوردن کودک وارد شد اما همسرم دخترمان را از روی تخت برداشت و به زمین پرت کرد. بعد لباس پوشید و از خانه بیرون رفت.

مادر مقتول بیان کرد: صبح وقتی سراغ دخترم رفتم، متوجه شدم نفس نمی‌کشد و رنگ پوستش سفید شده است. همسرم را بیدار کردم و او با دوستش تماس گرفت تا برای انتقال کودک به بیمارستان کمک کند اما پزشکان اعلام کردند دخترمان فوت کرده است.

قصد کشتن او را نداشتم

مأموران در ادامه از پدر کودک تحقیق کردند. این مرد نیز با قبول ضرب‌و شتم دخترش گفت: آن روز عصبانی شدم و دخترم را کتک زدم. حتی گلویش را گرفتم تا ساکت شود اما قصد کشتن او را نداشتم. صبح وقتی همسرم گفت حالش بد است، سراغش رفتم و دیدم داخل بینی و روی لباس‌هایش خون وجود دارد.

وی افزود: بلافاصله با دوستم تماس گرفتم و از او خواستم به دنبالم بیاید تا دخترم را به بیمارستان ببریم. وقتی به بیمارستان رسیدیم و کودک را به اورژانس منتقل کردیم، متوجه شدیم فوت کرده است.

ارسال پرونده به دادگاه کیفری

پس از تکمیل تحقیقات و با صدور کیفرخواست به اتهام ضربه منجر‌به قتل دختر ۴ ساله، پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و پدر کودک به‌زودی پای میز محاکمه قرار می‌گیرد.

منبع: همشهری‌آنلاین