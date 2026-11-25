سومین کارت زرد احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حالا پرونده او را از تذکر و سؤال پارلمانی به مرحله جدی‌تری از نظارت مجلس، یعنی احتمال استیضاح، نزدیک کرده است.

احمد میدری در جلسه علنی سه‌شنبه مجلس، پس از پاسخ‌گویی به سؤال زینب قیصری، نماینده تهران، سومین کارت زرد خود را دریافت کرد؛ اتفاقی که این بار با واکنش صریح سمیه رفیعی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، همراه شد.

محور سؤال قیصری، اجرا نشدن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و همچنین بلاتکلیفی و نبود ثبات مدیریتی در شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) بود.

در نهایت، از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر، ۱۱۵ نفر از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند، ۱۰۷ نفر پاسخ‌ها را قانع‌کننده دانستند و ۷ نفر رأی ممتنع دادند.

رفیعی در واکنش به این اتفاق نوشت: «سومین کارت زرد وزیر کار؛ نتیجه مطالبات و پرسش‌هایی که همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.»

او همچنین تأکید کرد که از ابتدا طراح و پیگیر استیضاح میدری بوده و این مسیر را با همراهی همکارانش در مجلس آغاز کرده است.

به گفته رفیعی، نظارت مجلس زمانی معنا پیدا می‌کند که به پاسخ‌گویی و تعیین تکلیف مسئولیت‌ها منجر شود و او این مطالبه را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.

میدری پیش از این نیز دو بار از مجلس کارت زرد گرفته بود؛ نخست در پی سؤال کامران غضنفری درباره جابه‌جایی‌های مدیریتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بار دوم در پی سؤال زهرا سعیدی درباره دهک‌بندی خانوارها و نحوه توزیع کالابرگ الکترونیکی.

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حالا با ثبت سومین کارت زرد، موضوع استیضاح وزیر کار بیش از گذشته جدی شده است؛ هرچند دریافت سه کارت زرد به معنای برکناری خودکار وزیر نیست و مطابق آیین‌نامه، مسیر طرح استیضاح با رعایت تشریفات قانونی در دستور کار قرار می‌گیرد.

اکنون پرسش اصلی این است که مسعود پزشکیان با توجه به سه کارت زرد و افزایش انتقادها از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خود برای تغییر وزیر تصمیم می‌گیرد یا ترجیح می‌دهد مجلس از ابزار نظارتی و قانونی استیضاح استفاده کند؟

در هر صورت، مسئله فقط سرنوشت یک وزیر نیست؛ وزارتخانه‌ای که مستقیماً با معیشت، اشتغال، بیمه و زندگی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته ارتباط دارد، نمی‌تواند در برابر مطالبات و پرسش‌های بی‌پاسخ، بدون تعیین تکلیف باقی بماند.