احمدی در گفتگو با تابناک:
مردم از گرانی و تصمیمات خلقالساعه رنج میبرند / مجلس باید درباره استیضاح وزرا پاسخگو باشد
علی احمدی، نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: امروز گرانی و تورم، سفرههای مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ اما در کنار فشارهای اقتصادی، مسئله نگرانکنندهتر، بیاطمینانی نسبت به تصمیمات برخی مدیران است. مردم نمیدانند فردا چه اتفاقی خواهد افتاد و گاهی تصمیمات خلقالساعه بیش از تهدیدهای دشمن، آنها را نگران و آزرده میکند.
وی افزود: مردم از نمایندگان انتظار دارند درباره نحوه برخورد مجلس با وزیران و مدیران کمکار پاسخگو باشند. باید مشخص شود استیضاح وزیرانی که نامشان مطرح شده به کجا رسیده و مجلس چه برنامهای برای پیگیری این موضوع دارد. مردم در عین درک شرایط کشور، مطالبات مشخصی درباره گرانی کالاهای اساسی و دارو، قیمت بنزین، کاهش سهمیه سوخت کشاورزی و پرداخت مطالبات گندمکاران دارند.
مطالبات کشاورزان و تولیدکنندگان از دولت
این نماینده مجلس تصریح کرد: برنامهریزیها برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی باید به شکل جدیتر دنبال شود و باید کشاورزان را از دست رانتخواران و دلالان نجات داد.
وی افزود: همچنین قیمت گندم باید پیش از آغاز فصل کشت و برداشت مشخص شود تا کشاورزان با بلاتکلیفی مواجه نشوند و دست دلالان از محصولات آنان کوتاه شود.
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احمدی همچنین با اشاره به وضعیت صنعت و تولیدکنندگان، گفت: متقاضیان دریافت مجوزهای تولید از سرگردانی میان ادارات و دستگاههای مختلف رنج میبرند و باید هرچه سریعتر به این وضعیت رسیدگی شود.
دولت برای تعیین تکلیف نیروها و بازنشستگان اقدام کند
نماینده مردم میاندوآب با اشاره به دستور رئیسجمهور درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تأکید کرد: باید با مسئولانی که از اجرای این دستور خودداری کردهاند برخورد شود. همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت بازنشستگان و مستمریبگیران را سامان دهد.
احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش قیمت خدمات آب و برق، از وزیر نیرو خواست در تعیین تعرفهها و بهای این خدمات، وضعیت خانوارهای کمدرآمد را در نظر بگیرد.
افزایش حقوق نظامیان و رسیدگی به مطالبات مردم
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به نقش نیروهای نظامی در دفاع از کشور، از رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست موضوع افزایش حقوق نظامیان را تعیین تکلیف کنند و گفت: این نیروها فرزندان ملت و حافظان انقلاب اسلامی هستند و باید به مطالبات آنان توجه شود.
احمدی همچنین از مسئولان خواست در کنار مدیریت شرایط کشور، مسائل معیشتی و مطالبات روزمره مردم را در اولویت تصمیمگیریهای خود قرار دهند.
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نظرات بینندگان
اول رئیس جمهور باید استیضاح بشه،انگار نه انگار 90 درصد ملت دارن در گرانی غرق میشن.با عملکرد ایشون ،نشان میده حرفش و عملش یکی نیست کاملا داره در زمین نظام سرمایه داری توپ میزنه ، دکتر جان برو سر کار خود شما مال این کار نیستی
باور میکنید اگر دولت نباشه کارها بهتر پیش میره یک ماه امتحان کنید
نماینده مردم میاندوآب اگر نیروهای شرکتی را استخدام کنید که دوباره میشه دولت فربه تر
یک پیشنهاد خوب بیایید تمام مردم ایران را استخدام کنید تا خیال این نمایندهها راحت شود
با این وضعیت نیازی به دولت نیست
تعطیل کنند که هزینه بابت ایشان بر گردن مردم نباشد
قطعا قیمت ها افزایشی نخواهد شد با حرف دولت
دولت از روزی که اومده میگه نمیشه نمیتونیم، خوب برای چی اومدین ، حقوق بگیرن و رفقا به نون و نوا برسن
خوب جنگ نبود میشد
پزشکیان و عملکرد دولتش = نابودی کامل سفره مردم حقوق بگیر کارگر، بازنشسته، کارمند و معلم
فقط حرف میزنید همین الان مخابرات قیمت اینترنت را 3 برابر گران کرد. یکی به این پزشکیان بگه فقط چند روز دستت رو از تو جیب مردم بیار بیرون.
طرف نوشته چه گیری دادید به استیضاح چطور زمان رئیسی شب روز وزیر استیضاح میکردن
چه گیری به استیضاح داده اید ، اگر همه دولت را هم کنار بگذارید و دولت دیگری مستقر نمائید اوضاع تغییر نخواهد کرد اگر درست شدنی بود که درست شده بود . هر روز وضع اقتصادی مردم خرابتر میشود
حالا این وسط شما هم سر دعواهای جناحی که عامل بد بختی مملکته ، گیر دادید که فلانی و فلانی استیضاح بشند تا بلکه نفر مورد نظر شما در پست مربوطه گماشته شود
به نظر من خود مجلس و همه نمایندگان باید استیضاح شوند که برای معیشت مردم هیچ کاری نکرده اند
کسانی که کشور رو به این شرایط رسوندن، شدند مدعیان اصلی خروج مملکت از این شرایط و اصلا به روی خودشون هم نمیارن!!!
انگار نه انگار که رهبر عزیز فرمودند رییس جمهور محترم تعهد داده اند در قبال تفاهم نامه؛ حالا در کمال وقاحت میاد میگه ما خلاف نظر رهبری کاری نکردیم و گفتیم که ما نمیتونیم!!!!
سلام اقا الان برج اذریم ماه 9 ماهه که اب شهر از 10صبح قطع و تا فرداش 6 صبح اب نداریم بندر خمیر. نه کسی پیگیری میکنه نه کسی براش مهمه کلا همه چی ول کردن در پناه خدا خودشون حقوق نجومی و مزایا نجومی دارن ما که صدامون بجایی نمیرسه تابناک خاهشا پیگیری کنید
اینترنت adsl مخابرات قیمت ها سه برابر شده است چرا هیچ کس پاسخگو نیست .
بسه دیگه. کل زندگیمون با تحریم و نداری و حسرت و گرونی گذشت. هیچوقت هیچ چیز درست حسابی و خدماتی که بقیه مردم دنیا دارن رو نداشتیم. بسه دیگه
وقتی مردم رو از هر تریبونی به تاب آوری و تحمل دعوت میکنند،دو میگن مردم عادت میکنن و خودشون رو با شرایط تطبیق میدن، معلومه دولتی ها و دولتمردان بیخیال و بی تفاوت میشن.
تابناک کلن ضد نقیض شدید به این دو گزاره یا خبر توجه کنید.
پزشکیان:من تا پای جان برای مردم تلاش می کنم.
مردم از تصمیمات خلق الساعه بیشتر آسیب را می بینند.
مردم رنج نمیبرند
ویران و نابود شدهاند
وزارت نفت تعطیل است
شما به اصطلاح مسوولین خیلی خوب از وضع مردم خبر دارید اما برات مهم نیست و نخواهد بود.
دولت علیل با کارشناسان ذلیل
چرا رئیس جمهور نهج البلاغه خوان، از ثروتمندان مالیات نمیگیرد؟ چرا در سالی که با جنگ روبرو بودیم، مالیات خودروها و خانه های لوکس را از بودجه حذف کرد؟
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