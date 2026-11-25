روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت که اختلافات میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق به مرحله تازه‌ای رسیده و سلیمانیه در واکنش به آن، موضوع جداسازی مدیریت مالی و اداری خود از اربیل را مطرح کرده است.

به گزارش تابناک، ریشه اختلافات کنونی به نتایج انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در اکتبر ۲۰۲۴ بازمی‌گردد؛ انتخاباتی که در آن حزب دموکرات ۳۹ کرسی، اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی و جنبش نسل جدید ۱۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی پارلمان را به دست آوردند. با وجود ضرورت توافق دو حزب اصلی برای تشکیل دولت دهم اقلیم، مذاکرات آن‌ها بر سر تقسیم مناصب، اختیارات و منابع مالی به نتیجه نرسید.

این اختلافات پس از برگزاری جلسه پارلمان اقلیم در چهارم نوامبر و انتخاب هیئت‌رئیسه با حضور ۵۲ نماینده و در غیاب اعضای اتحادیه میهنی، تشدید شد. بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، روز بعد از خروج حزبش از دولت اقلیم خبر داد و اعلام کرد این حزب نتایج جلسه پارلمان را به رسمیت نمی‌شناسد.

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بر اساس این گزارش، سلیمانیه در واکنش به ادامه اختلافات، گزینه‌هایی از جمله تقسیم درآمدهای محلی، تهیه فهرست‌های مستقل برای پرداخت حقوق کارکنان و دریافت جداگانه سهم اقلیم از بودجه دولت فدرال عراق را مطرح کرده است. همچنین مدیریت گذرگاه‌های مرزی در مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی و پرونده انرژی و میدان گازی کورمور از دیگر موضوعات مورد اختلاف عنوان شده‌اند.

عباس عزیز، از اعضای اتحادیه میهنی در این باره تاکید کرده است که این حزب در صورت تداوم انحصارطلبی و نادیده گرفتن مشارکت سیاسی، از ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی خود استفاده خواهد کرد. به گفته وی، ادامه محرومیت سلیمانیه و حلبچه از سهم مناسب منابع مالی می‌تواند جداسازی اداری و مالی را به گزینه‌ای جدی تبدیل کند.

در مقابل، صبحی المندلاوی، از اعضای حزب دموکرات، این طرح را از نظر حقوقی و اجرایی تقریباً ناممکن دانسته و گفته است پیوندهای قانونی و نهادی میان استان‌های اقلیم اجازه جداسازی مستقل آن‌ها را نمی‌دهد.

بسمان محمد، کارشناس مسائل کردستان عراق نیز هشدار داده است که جداسازی منابع نفت و گاز، درآمدها، گذرگاه‌های مرزی و نهادهای مالی بر اساس مناطق نفوذ احزاب، می‌تواند به تضعیف ساختار یکپارچه اقلیم و شکل‌گیری مراکز متعدد تصمیم‌گیری منجر شود.

وی یکی از ریشه‌های بحران را تکمیل نشدن روند یکپارچه‌سازی نهادهای امنیتی و مالی در دو دهه گذشته دانسته است.

در همین حال، محمود عثمان، سیاستمدار کُرد بار دیگر پیشنهاد تبدیل اقلیم به دو منطقه با اختیارات قانونی و اداری مشخص، مشابه الگوی کانتون‌های سوئیس، را مطرح کرده است؛ پیشنهادی که به گفته وی، اجرای آن به توافق سیاسی، موافقت بغداد و فراهم شدن مبنای قانونی نیاز دارد.

الاخبار در ادامه آورده است: این تحولات در حالی ادامه دارد که اختلافات دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق، خاطره تجربه نظام دو اداره‌ای در دهه ۱۹۹۰ را زنده کرده است؛ دوره‌ای که قدرت میان اربیل و سلیمانیه تقسیم شده بود و سرانجام در سال ۲۰۰۶ با توافق بر سر یکپارچه‌سازی نهادها پایان یافت.

منبع: ایسنا