نقدعلی، نماینده مجلس، در تذکری شفاهی از بازگشت حمید رسایی به زندان اوین در شامگاه امروز خبر داد و خواستار پایان اختلافات میان مسئولان شد.

به گزارش تابناک؛ حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجازی امروز (چهارشنبه ۴ آذر) مجلس ضمن گرامیداشت هفته بسیج و یاد شهدا، به‌ویژه شهید ماکان نصیری از اهالی خمینی‌شهر، گفت: به خانواده این شهید والامقام تبریک و تسلیت عرض می‌کنم؛ شهیدی که حتی به اندازه یک بند انگشت نیز از پیکرش باقی نماند و مدتی به دلیل شغل پدرش در میناب سکونت داشتند.

انتقاد از تداوم اختلافات و تنش‌ها میان مسئولان

وی در ادامه با اشاره به اظهارات حمیدرسایی پس از آزادی از زندان اوین، اظهار کرد: آقای رسایی چند روز پیش به من گفتند وقتی از زندان اوین بیرون آمدم، احساس کردم جزو اصحاب کهف هستم و از خود پرسیدم دولت چه می‌کند که قیمت‌ها به این شکل افزایش پیدا کرده است. شاید یکی از ثمرات زندان رفتن ایشان این بود که متوجه شدیم وضعیت قیمت‌ها تا چه اندازه تغییر کرده است.

این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خطاب به نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت تصریح کرد: از شما درخواست دارم برای پایان دادن به این مسائل پادرمیانی کنید. امشب قرار است آقای رسایی به زندان بازگردد. واقعاً زشت است که مردم درگیر تورم و گرانی باشند و در چنین شرایطی شاهد دعوا و اختلاف میان مسئولان باشند.

نقدعلی با بیان اینکه مردم حوصله شنیدن این مباحث و اختلافات را ندارند، تأکید کرد: مردم انتظار دارند مسئولان به جای درگیر شدن با یکدیگر، برای حل مشکلات کشور و به‌ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی تلاش کنند.

ضرورت نمایش اقتدار و شأن ملت ایران

وی در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به رئیس‌جمهور گفت: تقاضا داریم با دقت بیشتری به مسائل توجه کنید؛ ملت مقتدر ایران با این سابقه و عظمت، شایسته آن است که نمایش روشنی از اقتدار و جایگاه آن در عرصه‌های مختلف ارائه شود.

این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در ادامه با اشاره به برخی اتفاقات و اظهارنظرها در فضای عمومی کشور، بر ضرورت توجه مسئولان به شأن و جایگاه ملت ایران تأکید کرد.