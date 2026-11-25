به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز در ادامه روند صعودی خود که از روز گذشته آغاز شده، امروز نیز با رشد نسبی نرخ‌ها همراه شد. رصد میدانی از بازار تهران نشان می‌دهد قیمت دلار آمریکا به بیش از ۲۸۴ هزار تومان رسیده است. یورو و درهم امارات نیز به‌ترتیب با نرخ‌های بیش از ۳۱۰ هزار و ۷۶ هزار تومان معامله می‌شوند؛ قیمت‌هایی که در مقایسه با روز قبل افزایش داشته‌اند.

انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی در بازار

فعالان بازار، رشد انتظارات تورمی و ورود تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی را از عوامل اثرگذار بر نوسان اخیر نرخ ارز می‌دانند. در این شرایط، باید دید مداخله بازارساز، از جمله عرضه ارز با کارت ملی در شعب بانکی، تا چه اندازه می‌تواند از شتاب افزایش قیمت‌ها بکاهد و روند بازار را تعدیل کند.

افزایش نرخ حواله دلار در مرکز مبادله

در مرکز مبادله ایران نیز نرخ حواله ارزها امروز نوسان داشته است. به گونه ای که نرخ خرید حواله دلار آمریکا با افزایش ۳۸۷ تومانی نسبت به روز گذشته، به ۱۹۳ هزار و ۸۱۶ تومان رسیده است. نرخ فروش حواله دلار نیز ۳۹۱ تومان افزایش یافته و در رقم ۱۹۵ هزار و ۵۷۷ تومان ایستاده است.

یورو دو کانال بالاتر رفت

در معاملات امروز مرکز مبادله، نرخ خرید حواله یورو به ۲۱۲ هزار و ۵۶۶ تومان رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با روز سه‌شنبه، ۱ هزار و ۸۸۹ تومان افزایش نشان می‌دهد. نرخ فروش حواله یورو نیز با رشد ۱ هزار و ۹۰۶ تومانی، به ۲۱۴ هزار و ۴۹۶ تومان رسیده است. به این ترتیب، نرخ حواله یورو در این مرکز دو کانال بالاتر رفته است.

رشد بیش از ۱۰۰ تومانی حواله درهم

همچنین نرخ خرید حواله درهم امارات در معاملات امروز مرکز مبادله با افزایش ۱۰۶ تومانی نسبت به روز گذشته، به ۵۲ هزار و ۷۷۵ تومان رسید. نرخ فروش حواله درهم نیز به همین میزان افزایش یافت و ۵۳ هزار و ۲۵۴ تومان ثبت شد.







