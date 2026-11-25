رسایی، در اظهاراتی انتقادی، پزشکیان را درباره ادعای کسب اجازه از رهبر شهید مورد پرسش قرار داد و از عارف نیز به دلیل موضوع تابعیت فرزندش انتقاد کرد.

به گزارش تابناک؛ حمید رسایی در جلسه علنی وبیناری امروز (چهارشنبه ۴ آذر) در خلال بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در تذکری اظهار کرد: اگر قرار است برای تصویب یک قانون این‌همه وقت گذاشته شده و در کمیته‌ها و کمیسیون‌ها بررسی و در صحن علنی تصویب و همه مراحل قانونی طی شود و بعد هم از شورای نگهبان تائید بگیرد اما در نهایت عمل نشود، چه فایده‌ای دارد؟

وی ادامه داد: وقتی قانونی اجرا نمی‌شود و با وجود پیش‌بینی مجازات برای ترک فعل، هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد و همه به یکدیگر نگاه می‌کنند، آیا ما ما نمایندگان خودمان را مضحکه نکرده‌ایم؟ مردم درباره ما چه قضاوتی خواهند کرد؟

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این نماینده مجلس مدعی شد: فرزند آقای عارف تابعیت کشور آلمان را دارد؛ کشوری که اکنون در جنگ با ماست و صدراعظم آن گفته است اسرائیل کارهای کثیف ما را انجام می‌دهد. وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی، گزارش کتبی در این رابطه ارائه کرد. بنده هم در این رابطه سؤالی مطرح کردم که اجازه طرح آن را ندادید؛ در این سوال صراحتا گفتم فرزند آقای عارف تابعیت آلمان را دارد و آقایان می‌گفتند مستند می‌خواهیم؛ مستند را هم ارائه کردیم. اکنون این پرونده در دیوان محاسبات در حال بررسی و پیگیری است.

رسایی افزود: حتی زمانی که در زندان بودم، از آنجا با مسئولان دیوان تماس گرفته و موضوع را پیگیری کردم؛ در زندان مشروح مذاکرات مجلس را گوش می‌دادم و برخی افرادی که در زندان بودند، می‌گفتند این قوانین برای ما مردم عادی است، نه برای شما؛ برای ما مردم معمولی است، نه برای شما گردن‌کلفت‌ها.

وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور گفته‌است که از رهبر شهید اذن گرفته‌ام. آقای رئیس‌جمهور، شما خودتان متهم این موضوع هستید. شما در مجلس آمدید و به رهبری نسبت‌هایی دروغ دادید و درباره کابینه خود مطالبی گفتید اما بعدا خود حضرت آقا، رهبر شهید، این موضوع را تکذیب کردند. کجا اذن گرفتید؟ آقایان اگر قرار است ما به قانون عمل نکنیم که همین الان هم نمی‌کنیم و فقط نگاه کنیم، چه فایده‌ای دارد؟

رسایی در پایان گفت: آقای عارف رئیس یک ستاد غیرقانونی برای فضای مجازی می‌شود و بعد شورای نگهبان هم آن ستاد را لغو می‌کند. برخی از بیان این مسائل ناراحت می‌شوند و دلشان می‌خواهد ما حرف‌هایی بزنیم که به هیچ‌کس برنخورد اما نمی‌شود. جایگاه من این است که این مسائل را مطرح کنم. خواهش می‌کنم به این نکته توجه کنید.