اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود از احتمال ثبت دماهای بی‌سابقه در سال ۲۰۲۷ خبر داد و نسبت به پیامدهای اقلیمی پدیده ال‌نینو هشدار داد.

به گزارش تابناک؛ مجله اکونومیست در جدیدترین گزارش خود هشدار داد جهان در سال ۲۰۲۷ احتمالاً با گرمای بی‌سابقه‌ای روبه‌رو می‌شود.

این گزارش پیش‌بینی می‌کند پدیده ال‌نینو که از ژوئن ۲۰۲۶ آغاز شده، در پایان نوامبر به اوج برسد و سه ماه بعد دمای جو را به شدت افزایش دهد.

این پدیده با تغییر الگوهای بارندگی، خطر خشکسالی، آتش‌سوزی و سیلاب را در جهان تشدید می‌کند. اکونومیست معتقد است اقدامات مقابله‌ای تاکنون کافی نبوده و آمادگی پیشگیرانه ضرورت دارد.

منبع: فارس