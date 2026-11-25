به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های دومین روز از سفر استانی به خراسان رضوی، امروز چهارشنبه ۴ آذرماه با حضور در یکی از مدارس دخترانه منطقه توس، با هدف شرکت در «طرح ملی چهارشنبه‌های امام‌رضایی» اظهار کرد: حضور در این منطقه و در جایگاهی که فردوسی بزرگ برای ایرانیان افتخارآفرینی کرده است، بسیار ارزشمند است. استان خراسان رضوی نمادی از دو بال است؛ یکی اعتقاد و باورهای دینی و دیگری فرهنگ و ایران و ایرانی که مایه افتخار، عزت و سربلندی ما شده است.

رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه حضور در مشهد و زیارت امام رضا (ع) همواره لذت‌بخش است، ادامه داد: خدمت امام رضا (ع) رسیدیم تا با یاری ایشان و به یاد رهبر شهید عزیزمان، برای بهبود وضعیت معیشتی مردم خدمت کنیم. اعتقاد داریم با تأسی از امام رضا (ع) ، راه و مسیر خدمت به جامعه استمرار خواهد داشت.

پزشکیان: قولی نمی‌دهم که نتوانم به آن عمل کنم

پزشکیان با اشاره به اینکه رسیدگی به مناطق محروم و کم‌برخوردار اولویت دولت است، تصریح کرد: اکنون در این مدرسه حضور داریم تا تأکید کنیم دیگر در کشورمان شاهد مدرسه کلنگی و کانکسی نیستیم؛ بناها ساخته شده‌اند، اما هدف اصلی ما اصلاح و تغییر روش‌های آموزش و تعلیم‌وتربیت است. قولی نمی‌دهم که نتوانم به آن عمل کنم، ولی تا جایی که بتوانیم، خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار و محرومیت‌زدایی استمرار خواهد داشت.

رئیس‌جمهوری در جمع دانش‌آموزان و خادمان حرم رضوی گفت: شما دختران بر اساس آیات قرآن کوثر هستید و خداوند به‌جای فرزند پسر، به رسول خدا دختر اعطا کرد که نشان از جایگاه والای شما عزیزان دارد.