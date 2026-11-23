به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز در سومین روز هفته برخلاف روند کاهشی روز گذشته، تغییر مسیر داد و گارد صعودی به خود گرفته است. بررسی تحولات بازار نشان می‌دهد که نرخ اسکناس دلار در بازار تهران با افزایش نسبت به روز قبل روبه‌رو شده و فشار تقاضا بار دیگر معادلات معامله‌گران را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس آخرین گزارش‌های میدانی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران با افزایش ۳۵۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته، روی رقم ۲۷۰,۵۰۰ تومان ایستاده است؛ این نوسان افزایشی تنها به دلار محدود نماند؛ یورو نیز با افزایش به قیمت ۲۹۸,۵۰۰ تومان رسید تا رشد ۴۷۰۰ تومانی را به نام خود ثبت کند. در همین حال، درهم امارات با افزایش ۹۸۰ تومانی، کانال ۷۳,۸۰۰ تومان را فتح کرد. پوند انگلیس و لیر ترکیه نیز از این موج صعودی بی‌بهیره نماندند و به ترتیب روی ارقام ۳۵۶,۰۰۰ تومان و ۵,۳۷۰ تومان معامله شدند.

تکانه ارزی در مرکز مبادله؛ حواله‌ها هم گران شدند

در سوی دیگر بازار و در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز تابلوی معاملات رنگ سبز به خود گرفته است و نرخ انواع حواله‌های ارزی با رشد تدریجی اما پیوسته همراه شده است.

بر اساس آمارهای معاملاتی، نرخ خرید حواله دلار آمریکا در این مرکز با ۳۸۵ تومان افزایش به رقم ۱۹۳,۰۴۳ تومان رسیده است و نرخ فروش حواله دلار نیز با رشدی مشابه (۳۸۹ تومان) ، عدد ۱۹۴,۷۹۷ تومان را روی تابلو ثبت کرده است تا این اسکناس سبزپوش همچنان به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

بازار یورو در مرکز مبادله نیز روندی مشابه را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که نرخ خرید حواله یورو با ۳۳۱ تومان افزایش به ۲۱۱,۷۲۶ تومان و نرخ فروش آن با ۳۸۹ تومان رشد به ۲۱۳,۶۴۹ تومان رسیده است. همچنین درهم امارات با ثبت ۱۰۵ تومان افزایش در نرخ خرید (۵۲,۵۶۴ تومان) و ۱۰۶ تومان رشد در نرخ فروش (۵۳,۰۴۲ تومان) ، رسماً به کانال بالاتر صعود کرد تا پایداری روند افزایشی در تمامی ارکان بازار ارز تأیید شود.



