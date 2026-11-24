گروه استان‌ها - شهردار یاسوج از آغاز عملیات اجرایی خیابان ۳۵ متری شرف‌آباد با هدف تکمیل شبکه معابر مناطق جنوبی و کاهش ترافیک محدوده آرامستان عمومی خبر داد و گفت: در صورت مساعد بودن شرایط، بخشی از این مسیر تا پایان سال زیر بار ترافیک می‌رود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، توسعه شبکه معابر و بازگشایی مسیرهای جدید از جمله نیازهای زیرساختی شهر یاسوج است؛ موضوعی که با گسترش محدوده شهری و افزایش تردد خودروها، به‌ویژه در مناطق جنوبی شهر، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در همین راستا، عملیات اجرایی خیابان ۳۵ متری شرف‌آباد آغاز شده؛ پروژه‌ای که علاوه بر تکمیل شبکه ارتباطی محلات جنوبی، کاهش بار ترافیکی محدوده آرامستان عمومی یاسوج را دنبال می‌کند.

خیابان جدید مکمل بلوار آیت‌الله ملک‌حسینی

کیوان آشنا، شهردار یاسوج، در بازدید میدانی از این پروژه اظهار کرد: خیابان ۳۵ متری شرف‌آباد با هدف بهبود دسترسی، رفع مشکلات زیرساختی و توزیع عادلانه خدمات شهری اجرا می‌شود.

وی افزود: این مسیر تقریباً به موازات بلوار ۴۵ متری آیت‌الله ملک‌حسینی احداث می‌شود و می‌تواند دسترسی محلات شرف‌آباد، دولت‌آباد و بلوکو را تسهیل کند. به گفته آشنا، شهرداری برای اجرای پروژه با برخی مالکان اراضی مسیر وارد مذاکره شده و تلاش دارد از طریق توافق و تعامل، موانع احتمالی را برطرف کند.

وعده بازگشایی بخشی از مسیر تا پایان سال

شهردار یاسوج با اشاره به زمان‌بندی پروژه گفت: در صورت مساعد بودن شرایط آب‌وهوایی، تلاش می‌کنیم پیش از پایان سال بخشی از مسیر به مرحله‌ای برسد که امکان تردد خودروها فراهم شود؛ هرچند ممکن است تمام مراحل فنی تا آن زمان تکمیل نشود.

آشنا هزینه احداث هر کیلومتر معبر ۳۵ متری را بر اساس قیمت‌های سال گذشته حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: تعیین هزینه دقیق با توجه به افزایش قیمت‌ها نیازمند بررسی کارشناسی است.

کاهش ترافیک آرامستان؛ کارکرد فوری خیابان جدید

حسینی، معاون شهرسازی شهرداری یاسوج نیز با اشاره به طراحی مجدد شبکه معابر شهر طی سه سال گذشته گفت: خیابان ۳۵ متری شرف‌آباد مکمل بلوار آیت‌الله ملک‌حسینی است و در کنار آن می‌تواند به هدایت ترافیک مناطق جنوبی کمک کند.

وی توضیح داد: بلوار آیت‌الله ملک‌حسینی در ابتدا با کارکرد کمربندی طراحی شده بود، اما تأخیر در اجرا و توسعه محدوده شهری موجب شد به‌تدریج کارکرد درون‌شهری پیدا کند. خیابان جدید نیز با اتصال به مسیر فاضلاب و بلوار ملک‌حسینی و پیش‌بینی خروجی به سمت بلوکو، نقش ارتباطی و شبه‌کمربندی خواهد داشت.

معاون شهرسازی شهرداری یاسوج، کاهش ترافیک محدوده آرامستان عمومی را از اهداف کوتاه‌مدت این پروژه دانست و تأکید کرد: اجرای خیابان ۳۵ متری به معنای توقف یا حذف پروژه بلوار ۴۵ متری آیت‌الله ملک‌حسینی نیست و هر دو طرح در برنامه شهرداری قرار دارند.

پارک‌های محله‌ای و دفع آب‌های سطحی در دستور کار

حسینی همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث پارک‌های محله‌ای، توسعه شبکه معابر و طراحی شبکه دفع آب‌های سطحی در محدوده شرف‌آباد خبر داد و گفت: طراحی‌های لازم برای این اقدامات انجام شده و در کنار پروژه خیابان جدید دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از شبکه معابر شهر به دلیل مشکلات مختلف طی سال‌های گذشته اجرا نشده است، افزود: شهرداری در سه سال اخیر اجرای برخی از این مسیرهای معوق را در اولویت قرار داده و پروژه‌ها متناسب با اولویت‌ها و توان مالی پیش می‌روند.

احداث پل شرف‌آباد در انتظار تعیین تکلیف محدوده قانونی

یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این بازدید، مطالبه شهروندان برای احداث پل شرف‌آباد بود. معاون شهرسازی شهرداری یاسوج در این باره گفت: بر اساس طرح تفصیلی، محدوده قانونی شهر در این بخش تا آرامستان عمومی امتداد دارد و اراضی پس از آن در حریم شهر قرار گرفته‌اند.

وی افزود: مطالعات الحاق این اراضی به محدوده شهر انجام شده و مذاکراتی نیز با برخی مالکان صورت گرفته است، اما تا زمان ابلاغ رسمی الحاق، شهرداری امکان ورود اجرایی به این محدوده را ندارد.

حسینی همچنین از اجرای یک پل در انتهای مسیر خیابان ۳۵ متری خبر داد و گفت: مطالعات این پل حدود ۱۷ تا ۱۸ ماه زمان برده و پس از پایان مطالعات، عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، آغاز عملیات خیابان ۳۵ متری شرف‌آباد در شرایطی دنبال می‌شود که ترافیک محدوده آرامستان عمومی، به‌ویژه در روزهای پایانی هفته و هنگام برگزاری مراسم تشییع و تدفین، از مشکلات دیرینه این بخش از یاسوج است.

تحقق وعده بازگشایی بخشی از مسیر تا پایان سال و تعیین تکلیف پروژه‌های مکمل، از جمله پل مورد مطالبه شهروندان، می‌تواند معیار مهمی برای ارزیابی روند اجرای این طرح عمرانی باشد.