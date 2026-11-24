گروه استان‌ها - نشست تخصصی و هم‌اندیشی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد با سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان، در حالی با ارائه گزارش عملکرد این هیئت برگزار شد که تکمیل زیرساخت‌های نیمه‌تمام، تجهیز پناهگاه‌ها، حمایت از باشگاه‌ها و تسریع در برگزاری مجمع انتخاباتی از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، نشست تخصصی و هم‌اندیشی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان با حضور عبدالرحیم خداجو، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان، زریر حسین‌زاده، رئیس هیئت استان، اعضای هیئت رئیسه، رؤسای هیئت‌های شهرستانی، مربیان و پیشکسوتان این رشته برگزار شد و حاضران ضمن بررسی عملکرد این هیئت، مهم‌ترین نیازها و موانع توسعه کوهنوردی استان را مطرح کردند.

جایگاه نخست در ارزیابی فدراسیون

در ابتدای این نشست، «زریر حسین‌زاده»، رئیس هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی کهگیلویه و بویراحمد، گزارشی از عملکرد هیئت ارائه کرد و گفت: این هیئت با برخورداری از ۱۷ کمیته تخصصی، ۹ هیئت شهرستانی و ۳۸ باشگاه فعال، توانسته است ظرفیت قابل توجهی در حوزه آموزش، توسعه ورزش همگانی و فعالیت‌های تخصصی ایجاد کند.

وی شمار ورزشکاران بیمه‌شده کوهنوردی استان را یک‌هزار و ۵۷۰ نفر شامل ۹۵۰ مرد و ۶۲۰ زن اعلام کرد و افزود: هیئت استان در ارزیابی فدراسیون کوهنوردی در میان هیئت‌های سراسر کشور، در مجموع شاخص‌های مورد بررسی جایگاه نخست را کسب کرده است.

حسین‌زاده همچنین به توسعه دوره‌های آموزشی، افزایش شمار مربیان و داوران، میزبانی ۳۵ دوره و برنامه کشوری، فعالیت‌های امداد و نجات و مشارکت در مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی اشاره کرد و گفت: توسعه خانه‌های کوهنورد، دیواره‌های سنگ‌نوردی و ارتقای زیرساخت‌های آموزشی از برنامه‌های پیش‌روی هیئت است.

زیرساخت‌های نیمه‌تمام و حمایت از شهرستان‌ها

در ادامه، اعضای هیئت رئیسه و رؤسای شهرستانی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و کوهستانی استان، کمبود امکانات و تجهیزات تخصصی، فرسودگی وسایل امدادی، مشکلات پناهگاه‌ها و بلاتکلیفی برخی پروژه‌های عمرانی را از موانع اصلی توسعه این رشته عنوان کردند.

تکمیل سرای کوهنوردی سی‌سخت، تعیین تکلیف و واگذاری خانه کوهنورد یاسوج، توسعه دیواره‌های سنگ‌نوردی در شهرستان‌ها، بازسازی پناهگاه‌های کوهستانی، تأمین پنل‌های خورشیدی و ایجاد فضای مناسب برای آموزش و فعالیت هیئت‌های شهرستانی از مهم‌ترین درخواست‌های مطرح‌شده بود. حاضران همچنین خواستار حمایت مالی متناسب با ظرفیت و عملکرد هیئت‌ها و اختصاص امکانات و تجهیزات بیشتر به باشگاه‌ها شدند.

مطالبات باشگاه‌ها و برگزاری مجمع انتخاباتی

یکی دیگر از محورهای این نشست، مشکلات باشگاه‌های کوهنوردی بود. حاضران با اشاره به هزینه بالای تجهیزات و آموزش، دشواری‌های اداری تمدید مجوز فعالیت و محدودیت منابع درآمدی باشگاه‌ها، خواستار تسهیل فرایند صدور و تمدید پروانه‌ها و پیش‌بینی تسهیلات حمایتی شدند.

تسریع در برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت استان نیز از مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود. همچنین با توجه به ظرفیت کوهنوردی استان در میزبانی رقابت‌های ملی، به‌ویژه مسابقات دو کوهستان، بر ضرورت پشتیبانی مالی و اجرایی اداره‌کل ورزش و جوانان برای برگزاری شایسته این رویدادها تأکید شد.

تکمیل سرای کوهنوردی در اولویت قرار می‌گیرد

در بخش پایانی نشست، «عبدالرحیم خداجو»، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد، با قدردانی از عملکرد هیئت کوهنوردی استان، کسب جایگاه‌های برتر در ارزیابی فدراسیون را نتیجه تلاش مجموعه مدیریتی، مربیان، پیشکسوتان و فعالان این رشته دانست و بر ضرورت حفظ انسجام و تداوم این روند تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی، سرای کوهنوردی سی‌سخت را یکی از ظرفیت‌های مهم استان برای توسعه آموزش، میزبانی دوره‌های تخصصی و رونق گردشگری ورزشی دانست و گفت: برای تعیین تکلیف و تکمیل این مجموعه باید راهکارهای اجرایی بررسی شود. به گفته وی، با توجه به قراردادهای موجود در برخی اماکن ورزشی، لازم است مراحل قانونی طی شود تا پس از پایان تعهدات قراردادی، امکان بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

خداجو همچنین از آمادگی اداره‌کل برای بررسی مطالبات مطرح‌شده، پیگیری برگزاری مجمع انتخاباتی و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای هیئت خبر داد و بر ضرورت توجه بیشتر به آموزش تخصصی، استعدادیابی نسل جوان، ارتقای ایمنی فعالیت‌های کوهنوردی و استفاده از ظرفیت‌های طبیعی استان برای توسعه گردشگری ورزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به محدودیت اعتبارات و گستردگی مطالبات حوزه ورزش، خواستار همکاری و مشارکت هیئت رئیسه، باشگاه‌ها و پیشکسوتان برای شناسایی راهکارهای عملی و رفع مشکلات موجود شد.