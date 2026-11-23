گروه استان‌ها - مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش سهم بستری بیماران مبتلا به عفونت‌های تنفسی از ۲۰ به ۲۲ درصد خبر داد و گفت: کودکان زیر پنج سال بیشترین سهم را از بستری‌های تنفسی در استان دارند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، هم‌زمان با تداوم شیوع بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا، آمارهای بهداشتی استان از افزایش موارد بستری و در عین حال کاهش مراجعات سرپایی با علائم شبه آنفلوآنزا حکایت دارد؛ روندی که ضرورت مراقبت بیشتر از گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان، سالمندان و بیماران دارای بیماری زمینه‌ای را دوچندان می‌کند.

افزایش بستری‌ها با وجود کاهش مراجعات سرپایی

«روح‌الله علایی» ، مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، با اشاره به آخرین آمارهای پایش بیماری‌های تنفسی گفت: میزان بستری‌های ناشی از عفونت‌های تنفسی در استان از ۲۰ به ۲۲ درصد افزایش یافته، در حالی که مراجعات سرپایی با علائم شبه آنفلوآنزا از ۲۴ به ۲۱ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در هفته پایانی آبان‌ماه نیز در سطح کشور مراجعات سرپایی با علائم تنفسی از ۹.۴ به ۸.۸ درصد کاهش و مراجعات بستری از ۱۰.۶ به ۱۳.۸ درصد افزایش یافته است.

کودکان زیر پنج سال بیشترین سهم بستری را دارند

علایی با بیان اینکه کودکان زیر پنج سال بیشترین گروه بستری بیماران تنفسی در استان هستند، اظهار کرد: ۴۴ درصد موارد بستری با علائم حاد تنفسی مربوط به این گروه سنی است. همچنین افراد ۱۵ تا ۲۴ سال با سهم ۴۲ درصدی، بیشترین مراجعات سرپایی با علائم شبه آنفلوآنزا را دارند.

وی بر ضرورت مراقبت والدین از کودکان، پرهیز از حضور آنان در محیط‌های شلوغ هنگام بروز تب و سرفه و مراجعه فوری به مراکز درمانی در صورت مشاهده تنفس سریع یا دشوار تأکید کرد.

توصیه به واکسیناسیون گروه‌های پرخطر

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تأکید بر اینکه پیشگیری ارزان‌تر و مؤثرتر از درمان است، گفت: با توجه به محدودیت واکسن، واکسیناسیون عمومی توصیه نمی‌شود، اما افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، مادران باردار و گروه‌های دارای تماس مستمر با بیماران آنفلوآنزا بهتر است برای تأمین و تزریق واکسن اقدام کنند.

علایی همچنین سالمندان و بیماران مبتلا به دیابت و بیماری‌های قلبی و ریوی را از گروه‌های در معرض خطر دانست و بر رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک، پرهیز از حضور در محیط‌های شلوغ و مراجعه به‌موقع به پزشک تأکید کرد.

شهرستان‌های گرمسیری در صدر بستری‌ها

وی با اشاره به پراکندگی بیماری‌های تنفسی در شهرستان‌های استان تصریح کرد: شهرستان‌های گرمسیری، به‌ویژه حوزه کهگیلویه و گچساران، بیشترین آمار بستری بیماران تنفسی را دارند.

به گفته علایی، در مراجعات سرپایی با علائم شبه آنفلوآنزا نیز شهرستان‌های کهگیلویه، دنا، چرام، گچساران و بویراحمد بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

دارو و نیروی انسانی مورد نیاز تأمین شده است

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج درباره وضعیت دارو و خدمات درمانی نیز گفت: داروهای مورد نیاز به میزان کافی تأمین شده و مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستان‌های استان آمادگی پذیرش و درمان بیماران را دارند.

وی در پایان با تأکید بر فعال بودن چرخه انتقال ویروس‌های تنفسی، رعایت توصیه‌های بهداشتی را مسئولیتی اجتماعی برای حفاظت از کودکان، سالمندان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر دانست.