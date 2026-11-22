گروه استان‌ها - همزمان با افزایش شیوع آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد، فعالیت آموزشی تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان از روز دوشنبه دوم آذرماه به‌صورت غیرحضوری دنبال می‌شود.

مدارس و دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد غیرحضوری شدند

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، در پی افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا و با هدف کنترل زنجیره انتقال ویروس، فعالیت آموزشی تمامی مدارس استان از روز دوشنبه دوم تا چهارشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۵ غیرحضوری خواهد بود.

«سید ولی موسوی»، رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌وپرورش استان، با اعلام این خبر گفت: این تصمیم در نشست کمیته استانی پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و با هدف کنترل شیوع آنفلوانزا و جلوگیری از گسترش ابتلا در میان دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

از سوی دیگر، «مسلم شریفی»، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد نیز از غیرحضوری شدن کلاس‌های تمامی دانشگاه‌های استان از دوم آذرماه تا پایان هفته خبر داد.

وی هدف از این تصمیم را قطع زنجیره انتقال ویروس آنفلوانزا و مدیریت بهتر شیوع بیماری در استان عنوان کرد.

تعطیلی نیست؛ آموزش ادامه دارد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد که غیرحضوری شدن فعالیت آموزشی به معنای تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها نیست و فرایند آموزش در این مراکز طی بازه اعلام‌شده به‌صورت غیرحضوری ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، مدارس استان تا چهارشنبه چهارم آذرماه و دانشگاه‌ها تا پایان هفته کلاس‌های حضوری نخواهند داشت.