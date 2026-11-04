گروه استان‌ها - همزمان با پیش‌بینی ورود سامانه بارشی قوی به کهگیلویه و بویراحمد از هفته آینده، دستگاه‌های اجرایی به حالت آماده‌باش درآمده‌اند و هیئت کوهنوردی است.

بارش‌های شدید در راه کهگیلویه و بویراحمد؛ هشدار به مردم و کوهنوردان

پیش‌بینی بارش‌های شدید و آماده‌باش دستگاه‌ها

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از آغاز بارندگی‌ها از روز شنبه هفته آینده خبر داده و با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های شدید در روزهای شنبه و یکشنبه، از مردم خواسته است از استقرار در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق حادثه‌خیز خودداری کنند.

«یدالله رحمانی» ، با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها از پربارش بودن پاییز و زمستان امسال و افزایش بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت حکایت دارد، اظهار کرد: از نیمه شهریورماه جلسات مدیریت بحران استان برای پیش‌بینی و اتخاذ تمهیدات لازم آغاز شده و علاوه بر سه جلسه اصلی استانی، نشست‌های کارشناسی و شهرستانی نیز برگزار شده است.

از لایروبی رودخانه‌ها تا ایمن‌سازی معابر

به گفته استاندار، در حوزه مدیریت شهری، لایروبی جداول و کانال‌های آب، ایمن‌سازی ۷۰ اصله درخت فرسوده در یاسوج، جمع‌آوری نخاله‌های پروژه‌های عمرانی و احداث کانال دفع آب‌های سطحی در محله شرف‌آباد یاسوج برای رفع مشکل دیرینه آب‌گرفتگی انجام شده است.

در بخش منابع آب نیز بیش از پنج کیلومتر از رودخانه‌ها لایروبی شده و وضعیت مخازن سدها مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس اعلام رحمانی، حجم خالی سد کوثر ۳۰ درصد و سد چم‌شیر ۶۳ درصد بوده و برای مدیریت مخزن سد کوثر نیز ۲۰ میلیون مترمکعب آب رهاسازی شده است.

شناسایی ۱۰۰ سازه تقاطعی فاقد آبگذر، پاکسازی دهانه پل‌ها و آبراه‌ها، بازدید از نقاط حادثه‌خیز و آماده‌باش ماشین‌آلات راهداری از دیگر اقدامات اعلام‌شده است.

همچنین فرمانداران موظف به تشکیل کمیته‌های بحران شده‌اند و دهیاری‌ها نیز برای نخستین بار به‌طور مشخص مکلف شده‌اند تجهیزات و تمهیدات مورد نیاز برای مواجهه با حوادث احتمالی را فراهم کنند.

هشدار به کشاورزان و مزارع پرورش ماهی

یکی از بخش‌های مهم مدیریت این سامانه بارشی، حفاظت از تأسیسات و فعالیت‌های اقتصادی مستقر در حاشیه رودخانه‌هاست.

استاندار با اشاره به صدور هشدار برای بخش کشاورزی، از اطلاع‌رسانی به ۳۱۲ مزرعه پرورش ماهی واقع در بستر یا حاشیه رودخانه‌ها خبر داده است؛ واحدهایی که در صورت طغیان رودخانه‌ها و افزایش ناگهانی جریان آب، در معرض خسارت قرار می‌گیرند.

کوهنوردان تا اطلاع بعدی از صعود خودداری کنند

در کنار آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی، هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد نیز با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به رؤسای هیئت‌های شهرستانی و مدیران باشگاه‌های کوهنوردی، نسبت به مخاطرات فعالیت در ارتفاعات همزمان با ورود سامانه بارشی هشدار داده است.

در این اطلاعیه که به امضای «زریر حسین زاده»، رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان رسیده، با استناد به مصوبات مدیریت بحران استانداری و هشدار دستگاه‌های خدمات‌رسان، از فعالان این رشته خواسته شده است تا خروج کامل سامانه بارشی و مساعد شدن شرایط جوی، از هرگونه صعود به قله‌ها، برنامه‌های آموزشی و برگزاری مسابقات در فضای باز خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان، پیش‌بینی بارش‌های قابل توجه در روزهای آینده، بار دیگر ضرورت آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان را در این استان کوهستانی برجسته کرده است؛ موضوعی که با توجه به سابقه آب‌گرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها، انسداد برخی محورهای ارتباطی و مخاطرات ارتفاعات، نیازمند توجه جدی است.