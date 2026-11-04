نسل جوان؛ مخاطب آینده نیست، سازنده آینده است

گروه استان‌ها ـ معاون بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) کشور با تأکید بر نقش نسل جوان در آینده ایران، ۱۳ آبان را نماد استقلال‌خواهی و استکبارستیزی ملت دانست و بر ضرورت تقویت باورهای دینی، انسجام ملی و فرهنگ انتظار تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدرضا نصوری»، معاون بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) کشور، روز ۱۳ آبان در جمع مردم و دانش‌آموزان یاسوج، با اشاره به مناسبت‌های تاریخی این روز، آن را یادآور تبعید امام خمینی(ره)، تسخیر سفارت آمریکا و شهادت دانش‌آموزان دانست و گفت: این مناسبت‌ها نمادی از ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی و دخالت قدرت‌های خارجی است. به گزارش خبرنگار تابناک در، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدرضا نصوری»، معاون بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) کشور، روز ۱۳ آبان در جمع مردم و دانش‌آموزان یاسوج، با اشاره به مناسبت‌های تاریخی این روز، آن را یادآور تبعید امام خمینی(ره)، تسخیر سفارت آمریکا و شهادت دانش‌آموزان دانست و گفت: این مناسبت‌ها نمادی از ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی و دخالت قدرت‌های خارجی است.





۱۳ آبان؛ نماد استقلال‌خواهی ملت ایران





معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) کشور با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا اظهار کرد: مخالفت ملت ایران با آمریکا ریشه در دخالت‌های این کشور در امور داخلی ایران و ساختار وابسته سیاسی و نظامی دوران پهلوی دارد.





وی با اشاره به حضور گسترده مستشاران آمریکایی در ایران پیش از انقلاب افزود: پیروزی انقلاب اسلامی به حضور مستشاران خارجی پایان داد و زمینه استقلال سیاسی و تصمیم‌گیری مستقل کشور را فراهم کرد.





نصوری همچنین با اشاره به اهداف آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی، سه محور استحاله فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را از راهبردهای اصلی دشمنان عنوان کرد و گفت: تضعیف هویت دینی، تسلط بر منابع اقتصادی و تلاش برای تغییر ساختار سیاسی کشور از جمله این اهداف است.





جنگ روایت‌ها و القای ناکارآمدی





وی یکی دیگر از محورهای تقابل دشمنان با جمهوری اسلامی را ایجاد ناامیدی و القای ناکارآمدی دانست و تصریح کرد: بزرگ‌نمایی مشکلات و نادیده گرفتن دستاوردهای علمی، صنعتی و فناوری کشور با هدف تضعیف اعتماد عمومی دنبال می‌شود.





معاون بنیاد مهدویت کشور با اشاره به فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهای چند دهه گذشته خاطرنشان کرد: ایران با وجود محدودیت‌ها توانسته در عرصه‌های مختلف علمی و فنی پیشرفت کند و نباید اجازه داد فضاسازی‌ها، روحیه خودباوری و امید به آینده را در جامعه تضعیف کند.





وحدت ملی؛ سد راه اختلاف‌افکنی





نصوری، اختلاف‌افکنی میان اقوام، مذاهب و گروه‌های اجتماعی را از دیگر راهبردهای دشمن برشمرد و گفت: تفاوت دیدگاه‌ها و سلایق نباید به تقابل و دشمنی تبدیل شود؛ چراکه همه مردم در سرنوشت کشور سهیم هستند.





وی با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و مطالبات اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: حفظ انسجام ملی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی، ضرورتی اساسی برای عبور از چالش‌ها و صیانت از منافع مشترک کشور است.





جوانان؛ سازندگان تمدن نوین اسلامی





معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) کشور در بخش دیگری از سخنان خود، دانش‌آموزان و جوانان را سرمایه اصلی آینده ایران دانست و تأکید کرد: نسل جوان صرفاً مخاطب آینده نیست، بلکه خود از عناصر اصلی ساختن آن به شمار می‌رود.





وی افزود: جوانان با تقویت باورهای دینی، شناخت آرمان‌های انقلاب، مسئولیت‌پذیری و حضور مؤثر در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی می‌توانند در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی نقش‌آفرین باشند.





فرهنگ انتظار؛ فراتر از انتظار زبانی





نصوری در پایان با اشاره به جایگاه مهدویت در آینده جامعه اسلامی گفت: منتظر واقعی حضرت ولی‌عصر(عج) تنها به انتظار زبانی بسنده نمی‌کند، بلکه باید در رفتار فردی و اجتماعی خود برای گسترش عدالت، معنویت و اصلاح جامعه تلاش کند.





وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی، علمی و اجتماعی با آرمان‌های مهدوی خاطرنشان کرد: زمینه‌سازی برای ظهور، مسئولیتی همگانی است و نسل جوان باید با آگاهی، خودباوری و مسئولیت‌پذیری در این مسیر گام بردارد.