گروه استان‌ها - دبیر شورای تامین کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به وضعیت نارنجی شیوع آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد، بر ممنوعیت برگزاری حضوری کلاس‌های دانشگاهی و ضرورت تداوم آموزش در فضای مجازی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، «فتاح محمدی» ، معاون سیاسی، امنیتی استاندار و دبیر شورای تامین کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به تعطیلی چندروزه مدارس و دانشگاه‌های استان به دلیل شیوع آنفلوانزا اظهار کرد: تعطیلی دانشگاه‌ها به معنای توقف فعالیت‌های آموزشی نیست و کلاس‌های درس باید حتماً در بستر فضای مجازی برگزار شوند.

دبیر شورای تأمین کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اصرار برخی دانشگاه‌ها برای برگزاری حضوری کلاس‌ها افزود: با توجه به قرار گرفتن استان در وضعیت نارنجی شیوع آنفلوانزا، ضرورتی برای برگزاری حضوری کلاس‌ها در مدت اعلام‌شده وجود ندارد.

وی تأکید کرد: با دانشگاه‌هایی که برخلاف تصمیم اتخاذشده اقدام به برگزاری حضوری کلاس‌ها کنند، برخورد خواهد شد.