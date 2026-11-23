دبیر شورای تامین کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد:
با دانشگاههای اصرارکننده بر برگزاری کلاس حضوری برخورد میشود
گروه استانها - دبیر شورای تامین کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به وضعیت نارنجی شیوع آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد، بر ممنوعیت برگزاری حضوری کلاسهای دانشگاهی و ضرورت تداوم آموزش در فضای مجازی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، «فتاح محمدی» ، معاون سیاسی، امنیتی استاندار و دبیر شورای تامین کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به تعطیلی چندروزه مدارس و دانشگاههای استان به دلیل شیوع آنفلوانزا اظهار کرد: تعطیلی دانشگاهها به معنای توقف فعالیتهای آموزشی نیست و کلاسهای درس باید حتماً در بستر فضای مجازی برگزار شوند.
دبیر شورای تأمین کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اصرار برخی دانشگاهها برای برگزاری حضوری کلاسها افزود: با توجه به قرار گرفتن استان در وضعیت نارنجی شیوع آنفلوانزا، ضرورتی برای برگزاری حضوری کلاسها در مدت اعلامشده وجود ندارد.
وی تأکید کرد: با دانشگاههایی که برخلاف تصمیم اتخاذشده اقدام به برگزاری حضوری کلاسها کنند، برخورد خواهد شد.
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