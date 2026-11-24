گروه استان‌ها - مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران از مراجعه حدود ۲ هزار نفر با علائم بیماری‌های تنفسی به مراکز درمانی این شهرستان طی هفته گذشته خبر داد و گفت: از ابتدای آبان‌ماه تاکنون بیش از ۱۰۰ بیمار با علائم تنفسی در بیمارستان‌های گچساران بستری شده‌اند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، «سید امین رضایی»، مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران، با اشاره به افزایش شیوع بیماری‌های تنفسی همزمان با سرد شدن هوا اظهار کرد: تغییرات آب‌وهوایی زمینه افزایش ابتلا به بیماری‌های ویروسی از جمله آنفلوآنزا، سرماخوردگی و سایر عفونت‌های تنفسی را فراهم می‌کند.

بستری بیش از ۱۰۰ بیمار تنفسی در بیمارستان‌های گچساران

وی افزود: از ابتدای آبان‌ماه امسال تاکنون بیش از ۱۰۰ بیمار با علائم و مشکلات تنفسی در بیمارستان‌های نرگسی و شهید رجایی بستری شده‌اند که بخش عمده آنان را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران ادامه داد: حدود ۲ هزار نفر نیز طی هفته گذشته با علائم بیماری‌های تنفسی به مراکز درمانی شهرستان مراجعه کردند که بیشتر آنان به‌صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند.

توصیه به رعایت نکات بهداشتی حتی پس از تعطیلی مدارس

رضایی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از گسترش بیماری‌ها، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ، پرهیز از تجمعات غیرضروری و مراجعه به پزشک در صورت مشاهده علائمی مانند تب، سرفه، گلودرد و آبریزش بینی را ضروری دانست.

وی با اشاره به تعطیلی مدارس تأکید کرد: تعطیلی مراکز آموزشی به‌تنهایی به معنای پایان خطر انتقال بیماری نیست و خانواده‌ها باید همچنان مراقبت از کودکان و نوجوانان را جدی بگیرند. رضایی همچنین نسبت به مصرف خودسرانه دارو، به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها، هشدار داد.