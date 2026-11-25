مهدی الفتی، قهرمان ژیمناستیک ایران و آسیا، در اقدامی خیرخواهانه، هزینه آزادی دو زندانی مالی را تأمین کرد تا به آغوش خانواده‌هایشان بازگردند.

به گزارش تابناک؛ مهدی الفتی، قهرمان ژیمناستیک ایران و آسیا، در اقدامی خیرخواهانه و در قالب پویش «ایران همدل» هزینه آزادی دو زندانی مالی را تأمین کرد.

او گفت: به لطف خدا و دعای مردم توانستیم دو زندانی را آزاد کنیم. بعد از المپیک خدا جایگاهی به من داد که بتوانم با این جایگاه دل مردم را شاد کنم. دوست داشتم این بار نه با مدال، بلکه با کمک به نیازمندان و کسانی که واقعاً با شرایط سخت اقتصادی مواجه هستند، قدمی بردارم.

وی افزود: خیلی خوشحالم که توانستیم دو زندانی را آزاد کنیم. از همه مردم عزیز ایران می‌خواهم کسانی که توانایی دارند، حتی با کمترین کمک، دست یک نیازمند را بگیرند و باعث خوشحالی یک خانواده شوند. امیدوارم روزی شاهد باشیم هیچ‌کس به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان نباشد.

یکی از زندانیان آزادشده نیز عنوان کرد که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی ناشی از یک چک در زندان بوده و با کمک الفتی توانسته به آغوش خانواده خود بازگردد.

منبع: ایسنا