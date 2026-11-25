در حالی که اونس جهانی طلا با ریزشی شدید ۹۸ دلاری با بحران روبرو شده، بازار سکه در ایران برخلاف انتظار، مسیر صعود را انتخاب کرد! امروز شاهد یک پدیده عجیب و دوگانه هستیم: سقوط آزاد قیمت طلا و پرواز بی‌وقفه قیمت سکه‌ها.

به گزارش خبرنگار بازار تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز وارد فاز نوسانی و متناقض شده است این درحالی است که روز گذشته شاهد یک رالی صعودی یکپارچه بودیم، اما امروز بازار دچار دوگانگی شده است؛ یعنی که برخی قطعات کاهش قیمت داشته و برخی دیگر صعود کرده‌اند که در ادامه به بررسی قیمت ها می پردازیم.

قیمت طلای ۱۸ عیار روز گذشته از ۲۵,۶۲۵,۰۰۰ تومان به ۲۵,۱۹۶,۰۰۰ تومان رسید و کاهش حدود ۴۲۹ هزار تومانی داشت اما قیمت سکه امامی از ۲۶۲,۷۸۰,۰۰۰تومان به ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید و رشد حدود ۱.۲ میلیون تومانی داشت همچنین قیمت سکه بهار آزادی از ۲۴۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان به ۲۵۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان رسید که رشد حدود ۳.۶ میلیون تومانی داشت و قیمت نیم سکه دیروز از ۱۳۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان به ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان امروز رسید که رشد حدود ۱.۵ میلیون تومانی داشت همچنین اونس جهانی طلا دیروز ۳,۶۲۷ دلار بود و امروز به ۳,۵۲۹ دلار سقوط کرد که کاهش شدید ۹۸ دلاری را داشت.

تقابل هیجان داخلی با واقعیت جهانی

همان طور که از قیمت ها مشخص است در بازار امروز با یک پدیده عجیب روبرو هستیم و آن سقوط اونس جهانی در مقابل صعود سکه داخلی است؛ به طوری که اونس جهانی با یک ریزش شدید ۹۸ دلاری مواجه شده است و در حالت عادی، وقتی اونس این‌قدر سقوط می‌کند، قیمت طلا و سکه در بازار های داخلی باید به شدت کاهش یابد درحالی که امروز اتفاق متفاوتی افتاد.

اما با وجود سقوط اونس، قیمت سکه‌های امامی، بهار آزادی و نیم‌سکه افزایش یافت که این یعنی تقاضای داخلی بسیار بالاست و خریداران داخلی اجازه ندادند قیمت سکه با سقوط اونس پایین بیاید و حتی قیمت را بالا بردند همچنین تلاطم ارزی قیمت دلار در بازار داخلی رشد کرده و این رشد، اثر منفی سقوط اونس را خنثی کرده و حتی باعث گرانی سکه شده است.

به نظر می رسد که بازار طلا احتمالاً تا زمانی که اونس جهانی در مسیر نزولی است، قیمت طلای ۱۸ عیار نوسانات منفی یا خنثی داشته باشد و در بازار سکه‌ها نیز که از جریان جهانی جدا شده و تابع قیمت دلار و روانشناسی بازار داخلی قرار گرفته اگر رشد دلار ادامه یابد، سکه‌ها همچنان صعودی خواهند بود، حتی اگر اونس جهانی سقوط کند.

بنابراین امروز بازار نشان داد که دلار و هیجان داخلی قدرتمندتر از اونس جهانی عمل می‌کنند و کاهش قیمت طلا و افزایش قیمت سکه نشان‌دهنده انتقال سرمایه از طلا به سمت سکه است به همین جهت در این وضعیت نوسانی، خرید‌های هیجانی ریسک بالایی دارند چراکه بازار در حال جستجوی یک قیمت تعادلی است.