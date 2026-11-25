به گزارش تابناک، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش، با تأکید بر افزایش آمادگی نیروهای مسلح، از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: آمادگی ارتش نسبت به گذشته افزایش یافته و در حال حاضر بنابر دستور امیر فرماندهی کل آجا، کنترل و مراقبت قوی‌تری بر تنگه هرمز اعمال می‌شود.

وی با تشریح وضعیت تنگه هرمز، اظهار کرد: در هفته‌های اخیر، با توجه به شرایط منطقه و ترددهای غیرمجاز در تنگه هرمز، شناورهایی که بدون هماهنگی با نیروهای مسلح از این آبراه در حال تردد بودند، با مخاطرات بیشتری مواجه شده‌و با مین برخورد کرده اند.

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سخنگوی ارتش در ادامه با هشدار به مالکان کشتی‌ها تأکید کرد: بار دیگر تذکر می‌دهیم که شناورها برای عبور امن از تنگه هرمز باید هماهنگی لازم را با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

امیر سرتیپ اکرمی نیا با اشاره به ارتقای توان دفاعی و مراقبتی در این منطقه راهبردی افزود: با ورود سامانه‌های جدید، بهینه‌سازی سامانه‌های پیشین و تقویت سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران، سطح مراقبت از تنگه هرمز ارتقا یافته و این روند با قدرت ادامه می‌یابد.

وی در ادامه با تحلیل اهداف و راهبردهای دشمن در منطقه تصریح کرد: دشمن برای حمله به ایران اهدافی فراتر از موضوعات هسته‌ای، منطقه‌ای و موشکی دنبال می‌کرد و این مسائل صرفاً بهانه‌هایی برای پیشبرد اهداف پنهانی بود؛ اما جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی و اقدامات مؤثر خود، مانع دستیابی دشمن به اهدافش شده و دشمن در تحقق برنامه‌های خود شکست خورده است.

سخنگوی ارتش در پایان با تبیین ابعاد جنگ ترکیبی دشمن خاطرنشان کرد: جنگ ترکیبی جاری دارای ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی است و آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران از هر سه ابزار استفاده می‌کند؛ هر چند میزان تمرکز بر هر یک از این ابعاد، متناسب با شرایط و اهداف آن تغییر می‌کند.



