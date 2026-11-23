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انهدام پهپاد لوکاس توسط نیروی پدافند هوایی ارتش
یک فروند پهپاد لوکاس دشمن متجاوز آمریکایی، توسط نیروی پدافند هوایی ارتش، در آسمان شرق تنگه هرمز منهدم شد.
به گزارش تابناک، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ساعتی پیش، یک فروند پهپاد لوکاس دشمن متجاوز آمریکایی، توسط سامانههای بومی نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، بر فراز آبهای خلیج فارس و در شرق تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.
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