3525بازدید
واکنش سخنگوی سپاه به انهدام سریالی پهپادهای آمریکایی = عکس
سخنگوی سپاه آخرین تصویری که اپراتور پهپاد MQ-۹ آمریکا پیش از انهدام میبیند را منتشر کرد.
به گزارش تابناک، سردار محبی، سخنگوی سپاه به انهدام سریالی پهپادهای آمریکایی واکنش نشان داد و آخرین تصویری که اپراتور پهپاد MQ-۹ پیش از انهدام پرنده خود روی نمایشگر میبیند را منتشر کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.