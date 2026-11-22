

به گزارش تابناک، سردار محبی، سخنگوی سپاه به انهدام سریالی پهپادهای آمریکایی واکنش نشان داد و آخرین تصویری که اپراتور پهپاد MQ-۹ پیش از انهدام پرنده خود روی نمایشگر می‌بیند را منتشر کرد.



