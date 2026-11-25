به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، باشگاه پرسپولیس پس از اینکه وارد بازار بورس شده و اکنون مالکیت آن متعلق به یک کنسرسیوم بانکی است، باید براساس قوانین مالی، حسابرسی مستقل و ترازنامه مالی دقیقی داشته باشد. از همین‌رو مجمع سالیانه برای این باشگاه برگزار می‌شود و در این مجمع سالیانه باید تمامی سوابق باشگاه روشن شود که یکی از این موارد مربوط به جام‌های قهرمانی پرسپولیس در سنوات گذشته است. جام‌هایی که تعدادی از آنها از گذشته در منزل شخصی علی پروین نگهداری می‌شد و هیچکدام از مدیران سابق باشگاه پرسپولیس حتی پس از اینکه این باشگاه صاحب ساختمان مجزا شد، اقدامی برای بازپس‌گیری جام‌های قهرمانی باشگاه از اسطوره قدیمی نکرد.

جای خالی جام‌ها در گزارش حسابرس

حالا حسابرس مستقل باشگاه پرسپولیس پیش از ارائه گزارش خود به مجمع، در بند ۱۷ گزارش خود به این موضوع اشاره کرده که در این گزارش آمده است: «براساس بررسی‌های انجام‌شده، بخش عمده‌ای از جام‌های قهرمانی و افتخارات ورزشی باشگاه شامل جام‌های تخت جمشید، لیگ برتر، جام حذفی و رقابت‌های باشگاه‌های داخلی و آسیایی که طی سنوات قبل توسط باشگاه کسب گردیده، در محل باشگاه موجود نمی‌باشد. در این خصوص با توجه به اینکه جام‌های مذکور علاوه بر ارزش احتمالی مادی، از حیث تاریخی و معنوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و جزئی از سرمایه نمادین و افتخارات متعلق به باشگاه، سهامداران و هواداران آن محسوب می‌شود، بررسی وضعیت امر جهت جمع‌آوری و نگهداری و تمرکز آن در محل باشگاه ضروری است.»

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علی پروین چرا جام‌ها را به خانه برد؟

علی پروین، کاپیتان سابق تیم فوتبال پرسپولیس و سرمربی این تیم در چند مقطع مختلف بود و در زمانی که باشگاه پرسپولیس پس از انقلاب ۵۷ سر و شکل درستی نداشت و صاحب ساختمان مجزا نبود، برای حفاظت از جام‌ها، این جام‌ها را به منزل شخصی خود منتقل کرده بود. با این حال پرسپولیس همچون استقلال در زمان ریاست محمد دادکان در فدراسیون فوتبال، صاحب ساختمانی شد [که البته سند مالکیت این دو ساختمان همچنان به نام فدراسیون فوتبال است که مجمع فدراسیون هم هنوز نتوانسته یا نخواسته وضعیت مالکیت این دو ساختمان تعیین تکلیف شود.] اما علی پروین حتی پس از اینکه پرسپولیس صاحب ساختمان باشگاه اختصاصی شد، اقدامی برای بازگرداندن جام‌های قهرمانی پرسپولیس نکرد.

بازگشت جام‌ها یا اقدام قانونی؟

هیچ یک از مدیران باشگاه پرسپولیس هم در این سال‌ها یا اقدامی برای پس گرفتن جام‌های قهرمانی این تیم از علی پروین نکردند یا نتوانستند او را متقاعد کنند که این جام‌ها را به ویترین باشگاه بازگرداند. با این حال حسابرس قانونی باشگاه در گزارش مجمع به جای خالی این جام‌ها در ویترین افتخارات باشگاه اشاره کرده که در نهایت این موضوع باید تعیین تکلیف شود. هرچند علی پروین پیش از این در یک مصاحبه اعلام کرده بود که مشکلی برای بازگردادن جام‌های قهرمانی به ویترین افتخارات باشگاه ندارد، اما اگر این اقدام در نهایت صورت نگیرد، احتمال دارد که باشگاه پرسپولیس اقدامی قانونی در این زمینه انجام دهد.