گروه فولاد مبارکه در مواجهه با تحولات شتابان صنعت، مسیر آینده خود را بر پایه ۶ استراتژی کلان و ۱۰ پروژه نسل جدید، بازطراحی کرده است؛ نقشه‌ای که از توسعه فولادهای پیشرفته و تولید سبز تا مالکیت فناوری، حضور بین‌المللی و تنوع‌بخشی کسب‌وکار امتداد می‌یابد. در این معماری، شرکت‌های زیرمجموعه از واحدهایی مستقل فراتر می‌روند و به بازوهای تخصصی یک منظومه هم‌افزا تبدیل می‌شوند؛ منظومه‌ای که هدف آن تبدیل ظرفیت‌های پراکنده به مزیت رقابتی پایدار است.

وقتی سرعت تغییرات از سرعت واکنش بنگاه‌ها پیشی می‌گیرد؛ برنامه‌ریزی خطی دیگر کارایی ندارد. صنعت فولاد دقیقا در چنین نقطه‌ای ایستاده است؛ نقطه‌ای که پیشرو ماندن، نیازمند بازطراحی هم‌زمان در بخش‌های فناوری، انرژی، مالی و بازار است. گروه فولاد مبارکه با درک این ضرورت، معماری آینده خود را بر پایه ۶ استراتژی کلان تعریف کرده است.

فولادهای ویژه و پیشرفته: توسعه سبد محصولات و تمرکز بر مناطق ساحلی.

تعالی عملیات و تولید سبز: با توسعه نوآوری و فناوری‌های هوشمند.

توسعه دانش و فناوری: توسعه دانش و فناوری فرایندهای صنعت فولاد.

توسعه حضور بین‌المللی: توسعه سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و بازارهای صادراتی و ارتقای جایگاه جهانی گروه فولاد مبارکه.

متنوع‌سازی کسب‌وکار: متنوع‌سازی و توسعه کسب‌وکارهای جدید.

حکمرانی، چابکی و هم‌افزایی: ارتقای نظام حکمرانی، چابکی و هم‌افزایی در گروه.

نگاهی به ساختار عملیاتی گروه فولاد مبارکه نشان می‌دهد که در این نقشه راه، شرک‌های زیرمجموعه همچون چرخ‌دنده‌های یک منظومه هم‌افزا تعریف شده‌اند؛ جایی که هر بازوی اجرایی با خنثی کردن یک ریسک ساختاری یا خلق یک مزیت تازه، سهم مشخصی در پیشبرد این ۶ استراتژی کلان ایفا می‌کند.

فولادهای ویژه و پیشرفته و استقرار ساحلی

یکی از جهت‌گیری‌های کلان گروه فولاد مبارکه، عبور از تولید محصولات عمومی و حرکت به سمت گریدهای خاص و با ارزش افزوده بالاست؛ هدفی که در قالب پروژه کلان «مجتمع صنایع نوین و محصولات پیشرفته» (شامل احداث خطوط PLTCM ، ورق الکتریکی، گالوانیزه خودرویی و استنلس استیل) دنبال می‌شود.

فولاد و نورد سبا: با تکیه بر فناوری به روز، نقشی کلیدی در توسعه سبد محصولات گروه از طریق تولید گریدهای ویژه و تخصصی ایفا می‌کند و پاسخگوی نیازهای دقیق صنایع پیشرفته است.

ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری: با تمرکز بر تولید ورق‌های گالوانیزه و محصولات تخصصی، نقش حلقه اتصال میان تولیدکنندگان فولاد و صنایع مصرف‌کننده پیشرفته را ایفا می‌کند و سبد محصولات پایین‌دستی گروه را عمیق‌تر می‌سازد.

فولاد هرمزگان: با استقرار در جغرافیای ساحلی، بازوی استراتژیک گروه برای تحقق رویکرد «تمرکز بر مناطق ساحلی» و دسترسی بهینه به آبراه‌های بین‌المللی است.

تعالی عملیات و تولید سبز

پاسخ گروه فولاد مبارکه به الزامات کربن‌زدایی و ارتقا بهره‌وری، در استراتژی «تعالی عملیات و تولید سبز» و از طریق دو پروژه کلان «هوشمندسازی و تحول دیجیتال» و «بازسازی و نوسازی فولاد مبارکه» تبلور یافته است. در این محور، چهار بازوی اجرایی نقش محوری دارند:

ایریسا: با عبور از نقش سنتی یک شرکت فناوری اطلاعات، معمار هوشمندسازی یکپارچه گروه است. این شرکت با تدوین نقشه راهی شامل ۷ محور و ۱۷ پروژه در حوزه یکپارچگی داده‌ها، حکمرانی داده‌محور و زیرساخت‌های بومی هوش مصنوعی، مأموریت ساخت نخستین سکوی هوشمند صنعتی ایران را پیش می‌برد.

فولاد و نورد سبا: به‌عنوان یک بنگاه صنعتی مستقل در چارچوب سیاست‌های گروه، با اتکا به فناوری پیوسته و کم‌مصرف (خط پیوسته ریخته‌گری تا نورد) ، الگوی عملی کاهش شدت مصرف منابع و تولید فولاد سبز را اجرا می‌کند.

فولاد هرمزگان: پرچم‌دار پیاده‌سازی «اقتصاد چرخشی» در گروه است و با تمرکز بر کاهش اتلاف منابع و خلق ارزش اقتصادی از ظرفیت‌ها و پسماندهای صنعتی، تاب‌آوری زیست‌محیطی تولید را ارتقا می‌دهد.

صناپ: با اتکا به تجربه اجرای نیروگاه خورشیدی آفتاب شرق، توان مهندسی و اجرایی گروه را در مسیر توسعه برق پاک و کاهش ردپای کربن در زنجیره تولید به کار گرفته است.

توسعه دانش و فناوری

گروه فولاد مبارکه در این محور به‌دنبال آن است که از یک «بهره‌بردار فناوری» به یک «تکنولوگ و مالک فناوری» تبدیل شود؛ مسیری که از طریق سه پروژه استراتژیک «تکنولوگ شدن و مالکیت فناوری» ، «اندیشکده فولاد آینده و شبکه متخصصان» و «مجتمع نوآوری فولاد آینده و مرکز رویدادها» ریل‌گذاری شده است.

نوین الکترود اردکان: مصداق عینی بازوی اجرایی برای تبدیل شدن به مالکیت فناوری در گروه است. این شرکت با دستیابی به دانش فنی تولید صفر تا صد الکترود گرافیتی، توسعه دانش کربن و بومی‌سازی مواد اولیه، یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های تولید در کوره‌های قوس الکتریکی را مدیریت کرده و آسیب‌پذیری ارزی صنعت را به حداقل رسانده است.

صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه: بازوی اجرایی گروه برای عبور از نوآوری‌های پراکنده و شکل‌دهی به یک اکوسیستم یکپارچه است؛ نهادی که با پیوند صنعت و دانشگاه و تجاری‌سازی ایده‌ها، موتور محرک راه‌اندازی «مجتمع نوآوری» و «اندیشکده فولاد آینده» برای تبدیل دانش به مزیت رقابتی پایدار محسوب می‌شود.

توسعه حضور بین‌المللی؛ زیرساخت لجستیک و شبکه تجارت جهانی

ارتقا جایگاه جهانی گروه فولاد مبارکه از طریق پروژه استراتژیک «ایجاد مراکز خدماتی و صادراتی بین‌المللی گروه» (شامل احداث اسکله اختصاصی و ایجاد مراکز خدماتی فروش در ۱۱ کشور) دنبال می‌شود.

گروه سرمایه‌گذاری توکافولاد: با عبور از فعالیت‌های متعارف و تمرکز بر تشکیل «گروه تخصصی لجستیک» ، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پشتیبانی را یکپارچه می‌کند تا با مدیریت هزینه‌های تمام‌شده، توان رقابت‌پذیری صادراتی گروه افزایش یابد.

گروه فولاد متیل: با بازآرایی شبکه توزیع و ارائه خدمات تخصصی به مشتریان، الگوی عملیاتی توسعه مراکز خدماتی فروش و تقویت پیوند با بازارهای هدف را پیش می‌برد.

متنوع‌سازی کسب‌وکار

برای مهار ریسک‌های چرخه‌ای بازار فولاد و تضمین پایداری بلندمدت، گروه فولاد مبارکه استراتژی «متنوع‌سازی کسب‌وکار» را از طریق دو پروژه کلان «توسعه کسب‌وکار انرژی و بهره‌گیری از میادین گازی شایگان و مدار» و «ورود به حوزه فلزات غیرآهنی و عناصر نادر خاکی» عملیاتی کرده است.

گروه تأمین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه: با تکیه بر شبکه هفت شرکت تخصصی خود، مأموریت حرکت هدفمند از اکتشاف و استخراج تا فرآوری و بازرگانی را بر عهده دارد تا ضمن تضمین امنیت خوراک، سبد معدنی گروه را متنوع سازد.

اپال کانی پارس: با تکمیل ظرفیت‌های کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی و رصد چالش‌های اقتصاد معدنکاری، شریان حیاتی مواد اولیه را پایدار نگه می‌دارد.

صناپ: علاوه بر نقش خود در تولید سبز، به‌عنوان بازوی سرمایه‌گذاری و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به تنوع‌بخشی سبد کسب‌وکار گروه در حوزه انرژی پاک کمک می‌کند.

مهندسی مالی و یکپارچه‌سازی درون‌گروهی

مدیریت چنین زیست‌بوم گسترده‌ای، نیازمند نظام حکمرانی چابک و ابزارهای مالی نوآورانه است. پروژه استراتژیک «راه‌اندازی پلتفرم تأمین مالی گروه و پول داخلی برای مبادلات درون‌گروهی» دقیقاً برای خلق این هم‌افزایی و تسهیل تسویه مبادلات طراحی شده است.

گروه سرمایه گذاری آتیه فولاد نقش جهان و گروه مالی فولاد مبارکه: آتیه فولاد با تمرکز بر بازار سرمایه و توسعه ابزارهای نوین مالی، در کنار گروه مالی فولاد مبارکه (که تعامل با نهادهای مالی و تأمین سرمایه کلان را راهبری می‌کند) ، پشتوانه مالی پروژه‌های توسعه‌ای را فراهم می‌آورند تا در شرایط محدودیت منابع، شریان تأمین سرمایه تولید باز بماند.

گروه سرمایه‌گذاری توکافولاد: در بعد عملیاتی و پشتیبانی، با یکپارچه‌سازی خدمات در سطح گروه، حلقه هم‌افزایی و کاهش هزینه‌های سربار را تکمیل می‌کند.

کنار هم قرار دادن این ۶ استراتژی کلان و تقسیم کار دقیق میان بازوهای اجرایی نشان می‌دهد که گروه فولاد مبارکه وارد مرحله‌ای تازه از بلوغ سازمانی شده است. این مجموعه دیگر گردهمایی چند کارخانه تولیدی نیست، بلکه یک زیست‌بوم به‌هم‌پیوسته صنعتی، فناورانه و مالی است که در آن هر شرکت، یک ریسک ساختاری را خنثی کرده و یک مزیت رقابتی جدید خلق می‌کند؛ هم‌افزایی هدفمندی که مسیر تثبیت جایگاه گروه فولاد مبارکه در اقتصاد جهانی «فولاد آینده» را هموار می‌سازد.